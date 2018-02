ŽIVĚ: Jágr na tiskové konferenci. 'V sobotu se pokusím nastoupit'

Jak se cítí? Dneska hůř, než jsem čekal. Včera jsem navštívil profesora Koláře, něco mi píchl, aby to bylo lepší, ale budu to cítit. Trénink byl dneska zvláštní, dobrovolný po včerejším zápase. Ale byl jsem rád, po měsíci jsem se sklouzl, možná bych ten zápřah nevydržel.

O návratu do NHL: To bych taky rád věděl, teď jsem na Kladně a můj cíl je uzdravit se, dostat se do formy a pomoct vybojovat extraligu.

Co Kladno a případná extraliga? Kritéria jsou jasná, koleno mě bolelo, ale pokusím se nastoupit na zápas v sobotu. Když jsme uzavírali transferkartu, byla šance nastoupit v extralize, když Kladnu skončí sezona, v tom duchu jsme se domluvili, že bych se mohl vrátit i do Calgary.

Sám svým zaměstnavatelem: Ve chvíli, kdy udělám chybu, jsem hráč, a ne majitel. Vysvětlili jsme si, aby se ke mně chovali stejně jako k 18letému klukovi.

O zranění: Ve Philadelphii mi přes noc oteklo koleno a začaly mi velké problémy. Nevěděl jsem, jak se chovat, jak trénovat, jestli jít přes bolest. Nejistota byla horší než cokoli jiného. Přestal jsem trénovat, ale zhoršovalo se to a dopadlo to, jak to dopadlo.

O atmosféře v Česku: Hráč, který má skoro všechno za sebou, je mu 46 let a najednou vidí, jak ho všichni respektují, to se nedá popsat. Je mi to moc příjemné. Vážím si toho, ale když mi je 46 let, je to pořád stres a velká zodpovědnost. Nebude to takové jako dřív, ale já se fanouškům snažím dát všechno. Jestli jsem zraněný, nebo ne, to u mě nehraje roli.

O Česku na olympiádě: V roce 1998 to bylo speciální, rok předtím jsme prohráli s Německem 1:7 a nikdo nám nevěřil. Chtěli jsme dokázat, že na to máme. Měli jsme Dominika Haška, který byl nejlepším gólmanem na světě. Nikdo nečekal, že něco zvládneme. Naposledy jsem o letošní olympiádě přemýšlel, když jsem tu v létě trénoval. Teď nejsem zdravý, připravený a nehrál jsem, není žádná šance. Máme větší šanci, než kdyby hráli hráči v NHL. Češi jsou pro mě jedni z favoritů v Pchjongčchangu vedle Kanady a Ruska.

O návštěvě u profesora Koláře: Mám u vazu kousek kosti a pak otéká celé koleno. Pan profesor Kolář mi tam píchl moji krev s bylinkami, aby se to lépe hojilo. Ta injekce byla strašně bolestivá. O Třinci: Je to pro případ, kdyby to na Kladně nedopadlo a chtěl bych si prodloužit sezonu. Spolupráce Třince a Kladna vždycky byla a nikdo nebyl proti. Ale mým cílem je uzdravit se a pomoct Kladnu.

O 46. narozeninách: Mým nejsilnějším motivem je láska. Jakkoli do něčeho dáš lásku, dáš do toho všechno. Já jsem hokej po celou kariéru miloval, a proto jsem mu obětoval vše, co jsem mohl. Konkurence je teď větší a silnější, všichni se snaží vymyslet nová cvičení a tréninky, ale já si nakonec myslím, že je to o lásce, ale člověk musí pořád dělat maximum, cvičit, trénovat, regenerovat. Když se zraníš, za 50 procent si můžeš sám.

O zápase s Karlovými Vary: Když se přijdu podívat na Kladno, sleduju spíš soupeře. Vary budou potenciálním soupeřem v play-off, tak jsem koukal, jak na ně hrát, až dojde na důležité zápasy.

O oslavě: Nikdy jsem nebyl fanda oslav, snažím se to zatajovat, i když to nejde. Snažím se oslavit Vánoce, to je tak jediné. Byl bych rád, kdyby si na to nikdo nevzpomněl.

O sociálních sítích: Moc aktivní jsem nebyl, ale vím, že komunikace s fanoušky je velice důležitá. Vážím si jich a na tom se nic nemění. Facebook je obrovská výhoda, že jim můžu říct mé pocity. Kontakt by tam měl být a budu se snažit v tom pokračovat.

O nasazení v zápase s Benátkami: Nedokážu odpovědět. Kdykoli jsem byl zraněný a nemohl bych pomoc, tak bych do zápasu nešel. S kondicí by neměl být problém, ale kdybych se bruslařsky cítil špatně, vždycky tam můžu jenom stát. Nemůžeme říct soupeřům, aby do mě nešli. V zápase se nemůžeš brzdit, proto se stává, že během zápasů si to člověk udělá horší.

O neúčasti hráčů z NHL na olympiádě: Vždycky jsem věřil, že by se na olympijských hrách měli utkat ti nejlepší. Ale má to víc pohledů, jeden je z pohledu hráčů, další z pohledu vedení.

O přesunu zápasu do Liberce: Vím, že Benátky čekají, včera jsem mluvil s Petrem Nedvědem, mělo by se to brát jako jeho rozlučka. Bylo by perfektní to takhle ukončit. Jsem toho názoru, že řekneme přesunu ano.