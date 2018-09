‚Jsem inspirací pro starší lidi.‘ Jaromír Jágr může hrát do padesáti, ale chce být platný

V sobotu začne zřejmě nejsledovanější druhá hokejová liga v Evropě. V dresu Kladna do Chance ligy zasáhne i Jaromír Jágr. Hokejová legenda chce v šestačtyřiceti letech pomoci Rytířů k návratu mezi elitu a hrát by chtěl klidně do padesáti. Kladno 11:42 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na tréninku Rytířů Kladno | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Nemyslím si, že hrát do 50 by byl problém. Ale chci být platným hráčem, nechci být sám ze sebe zklamaný. Když jsem se díval na některá svá střídání, řekl jsem si, že je to hrozné. Příšerné, co jsem předváděl. Ale neřeknu si, že končím, já se tím motivuju,“ přiznal v rozhovoru pro iDnes a ČTK Jaromír Jágr.

Od návratu do Kladna kombinuje pobyt na ledě a v kanceláři. „Manažerská práce, když ji spojíš s hokejovou, je hrozně těžká. Nemám čas na přípravu a regeneraci. Šel jsem dvakrát na zápas a byl jsem bez rozcvičení a bez strečinku. Snažím se být i u jednání, protože věřím, že to pomůže.“

Když se Jaromír Jágr vrátil v zimě z Calgary, neřekl, že končí v NHL. A myšlenek na nejslavnější soutěž se nevzdává. „Jsem zvyklý říkat ‚nikdy neříkej nikdy.‘ Ta šance je jedna ku bilionu, ale já za sebou dveře nezavírám. Ale musíš na to mít výkonnost, někdo tě musí chtít a musíš to cítit,“ říká.

Motivaci ale nejlepší Evropan v historii NHL má stále a pokračovat bude i přesto, že se v některých médiích objevila zpráva, že nadcházející sezóna bude pro majitele kladenských Rytířů tou poslední.

„Jsou to dvě hrany pohledu. Říkáš si, že to těžké, honit se proti 20letým hráčům, někdy to bolí. Pak je ta druhá hrana, že jsem trošku inspirací pro starší lidi, když mají stejný pocit jako já,“ usmívá se Jaromír Jágr.

K tomu, aby byl svému týmu na ledě co platný, musí se udržovat ve výborné kondici. Sám říká, že když ho něco bolí, je to známka, že netrénoval dostatečně.

„Další věc je držet váhu. Když hraješ a máš motivaci honit se na ledě se soupeřem ve výstroji, tak se zapotíš. Shodit váhu je daleko jednodušší než v jiném sportu. Kdyby nehrál hokej, musím se začít soustředit na zdravou stravu a to se mi nechce, protože miluju sladké,“ vtipkoval Jágr.

Kladenští Rytíři vstupují do Chance ligy v sobotu zápasem s Frýdkem-Místkem.