Jágr manažerem: Nejsem kancelářská krysa, moje přítomnost na jednání pomůže

„Neříkám, že jsem kancelářská krysa, ale snažím se být u jednání, protože věřím, že to pomůže. Někdy to vezme víc času, protože zastávám jinou teorii než většina, nerozjednám si pět hráčů, abych čekal, kde dostanu nejlepší podmínky,“ popisuje svou hlavní náplň práce posledních několik týdnů Jaromír Jágr v rozhovoru pro iDnes a ČTK.

„Nelíbilo se mi, když se to dělalo v NHL a nechci, aby to bylo tady. Nemám to rád. Jdu od posily k posile. Někoho si vytipuju a když řekne ne, jdu dál,“ vysvětluje.

Jako majitel klubu nemůže nabídnout hráčům vysoce lukrativní smlouvy, ale chce, aby v týmu byla pohoda.

„Hráčům říkám: ‚Stresy si nechte na doma, sem se přijďte bavit a odevzdejte mi maximum.‘ Respekt, skromnost, slušnost. Tak se chci chovat k hráčům a věřím, že nám to vrátí. Nechci na někoho křičet a dávat pokuty, to není můj styl. Doufám, že to nikdy dělat nebudu,“ směje se.

'O hráčích se bude vědět'

Svou přítomností může uchazečům o kladenský dres nabídnout i mediální pozornost, kterou by jinde v druhé nejvyšší soutěži asi neměli.

„Věřím, že o nás se bude psát stejně jako o extralize, což je další výhoda. Pro některé hráče je výhoda jít na Kladno, protože když se jim bude dařit, budou o nich lidi vědět,“ vysvětluje Jaromír Jágr.

„Osmašedesátka“ se tak plně věnovala před sezonou sestavování týmu, který by měl vrátit Rytiře mezi elitu, sám Jágr ale díky tomu neměl na trénink příliš času.

„Když spojíš manažerskou a hokejovou práci, je to hrozně těžké. Nemám čas na přípravu před tréninky a na regeneraci. Nikdy se nerozcvičuju. Hrál jsem 3 zápasy a z toho dvakrát jsem měl pětiminutové rozbruslení bez rozcvičky a bez strečinku,“ říká Jaromír Jágr.

Jeho Kladno vstoupí do soutěže dnes v 16 hodin soubojem s Frýdkem-Místkem.