‚Nic jiného nám nezbývá, musíme zpátky do práce.‘ Jágr ví, že to nebude snadné, ale neskládá zbraně

Hokejisté Kladna sestupují z extraligy. V posledním kole základní části si to v přímém souboji o extraligovou příslušnost i pro příští sezónu rozdali s Litvínovem. Jenže klíčový zápas nezvládli, prohráli na severu Čech 2:6 a po roce mezi elitou se vrací do druhé nejvyšší soutěže. Litvínov 16:47 7. března 2020

„Zažil jsem miliony porážek, možná víc, než jakýkoliv jiný hokejista, protože už hraju hrozně dlouho. V kabině jsem ale klukům říkal, že jsem na ně hrdý. Měli jsme šance do posledního zápasu bojovat o udržení v extralize. Pravděpodobně nám nikdo nedával šanci, že budeme bojovat ten poslední zápas o přežití. To, že sestupujeme dolů není příčina posledního zápasu, my jsme si to prohráli někde jinde,“ připomíná Jaromír Jágr klíčové období mezi 19.lednem a 23. únorem, ve kterém získali Rytíři v jedenácti duelech jediný bod.

„Je to ponaučení pro všechny. Je to hrozně těžké a kdo dělal sport tak ví, že když jsi na vítězné vlně, nebo prohráváš, tak je to jako sněhová koule. To se nedá zastavit. Nejde jen lusknout prstem a říct si, že začněme makat. Tak to prostě nefunguje. Kdo to nezažil, tak v životě nic nezažil ve sportu.“

Co bude dál?

Jágr si je vědom, že vybojovat postup do nejvyšší hokejové soutěže nebude nic jednoduchého, ale šance svého Kladna předčasně nevzdává.

„Je to nahoru dolů. My jsme v té sérii, kde jsme prohráli jedenáctkrát za sebou, tak jsme nedokázali vyhrát zápasy, které jsme vyhrávali předtím a to hlavně doma. Naše malé hřiště byla naše výhoda celou sezonu a během té série jsme nedokázali porazit ty týmy, se kterými jsme bojovali o sestup,“ popisuje podrobně hlavní příčinu kladenského sestupu Jaromír Jágr.

Zatím nemá jasnou představu jestli v nadcházející sezóně bude hrát, ale už teď ví, že vrátit Kladno mezi elitu bude nesmírně náročné.

„Nevím, co bude dál. Musíme si sednout a stanovit strategii. Postoupit zezdola je velice náročné, nám to vzalo pět let. Opravdu to není jednoduché. Samozřejmě pak není jednoduché se v lize udržet. Nic jiného nám ale nezbývá, musíme si sednou, zamyslet se a jít zpátky do práce,“ říká už přeci jen trochu odhodlaně Jaromír Jágr.