Jágr trénuje naplno, ale návrat odkládá. ‚Na začátku to bude šílené,‘ tuší

Vysoká postava Jaromíra Jágra s dlouhou holí je při tréninku na ledě nepřehlédnutelná. Zapojuje se do všech cvičení týmu, ale když pak legendární hokejista usedne na střídačku a zeptáte se ho, jestli stihne naskočit do zápasu ještě v tomto roce, dlouho přemýšlí.

„Je spousta faktorů, které hrají velkou roli a o kterých lidé nepřemýšlí jako já, protože nevědí, co se mi honí hlavou. Kdybych byl jen hráč, tak už dávno hraju,“ vysvětluje Radiožurnálu Jaromír Jágr.

„Osmašedesátka“ je majitelem Rytířů Kladno a tak kromě tréninku musí plnit manažerské povinnosti. Navíc dlouho laboroval se zraněním kolena a následně zadního stehenního svalu. Postupně se dostával zpět do fyzické kondice.

Teď už se cítí dobře, ale… „Musím jít na led, až budu stoprocentně připravený. Ale tím, že trénuju, ztrácím zápasovou reakci a rychlost rozhodování. Cítím se dobře, rychlejší už nebudu a silnější taky ne. Ale i v tréninku na sto procent do tebe spoluhráč nevletí jako blázen. Můžu se dobře cítit na tréninku, ale zápas je něco jiného,“ říká.

Neposlouchat kritiky

Naposledy hrál Jaromír Jágr soutěžní zápas 17. února, zranil se a pak už jen naskakoval na několik vteřin, aby nasbíral potřebný počet zápasů pro případnou baráž. Návrat po tak dlouhé době bude pro šestačtyřicetiletého útočníka hodně těžký.

„Jsem realista a vím, že to bude na začátku šílené. Musím zavřít oči a dát si do uší sluchátka, abych neslyšel kritiky, v mých letech určitě nebude jednoduché je poslouchat. Čekají na to celý život, aby mě mohli zkritizovat, ale kdyby šlo jen o mě, tak to tak neprožívám,“ tvrdí Jágr s tím, že chce, aby jeho návrat byl impulsem pro celý tým.

„Ale ne jen na dva zápasy. Doufám, že začneme hrát jinak,“ dodává Jaromír Jágr. K tomu, aby stihl naskočit do zápasu v tomto roce, má ještě čtyři možnosti a impuls by jeho Kladno určitě potřebovalo. Rytíři prohráli poslední tři zápasy.