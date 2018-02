Nešťastný náraz, strašně mě to mrzí, omlouvá se hokejista, který zranil Jágra

Havířovský hokejista Marek Sikora si nebyl jistý, jestli jeho zákrok na hvězdného Jaromíra Jágra v úvodu utkání první ligy v Kladně byl, či nebyl čistý. Jednatřicetiletého útočníka ale hodně mrzelo, že po jeho zákroku u mantinelu pro hrající legendu duel už ve třetí minutě skončil nepříjemným otřesem i krvavým šrámem. Havířov 11:23 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr opustil led s krvavým zraněním | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Byl to strašně nešťastný náraz. Asi si tam dal ještě o tu hranu nebo nevím. Strašně mě to mrzí. Když jsem ho pak viděl, tak to bylo nepříjemné. Samozřejmě jsem věděl, o koho jde. A je jedno, jestli je to Jágr nebo někdo jiný,“ řekl po utkání Sikora v rozhovoru pro ČTK a deník Sport.

Do Jágra, který nastoupil za Kladno po návratu z NHL z Calgary a všechna jeho vystoupení jsou vyprodaná, vrazil bokem u pravého mantinelu. Šestačtyřicetiletý olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa upadl hlavou do mantinelu. Jágr nejdříve bezvládně spadl na zem, pak viditelně otřesený a se stopami krve pod nosem zamířil na střídačku a do šatny. Do utkání se už nevrátil.

„Jeli jsme na puk v oslabení, nevím, jestli Jarda zavrávoral. Musím se na to podívat. Bylo to takové rychlé a lehké. Já jsem chtěl vyhodit puk. Zapřel jsem se tam, aby mi neujel dolů s tou otočkou, co umí. Původně jsem čekal, že to hodí nahoru na beka a já pojedu na něj. Když chtěl udělat tu kličku, tak jsem se tam jen postavil ramenem,“ prohlásil Sikora.

K omluvě nebyla příležitost

Sudí Tomáš Zubzanda a Michal Kostourek jej za zákrok nevyloučili. „Nedokážu říct, jestli to bylo čisté, nebo nebylo. Čekal jsem, co rozhodčí. Říkali, že to faul nebyl. Těžko říct,“ prohlásil Sikora.

Chtěl se Jágrovi omluvit, ale nebyla k tomu podle něj na ledě příležitost. „Chtěl jsem ho poklepat, ale kolem něj bylo hodně lidí, takže to pořádně nešlo. Jel do šatny, byl od krve. Samozřejmě doufám, že bude v pořádku a nebude z toho mít něco vážného,“ prohlásil útočník, který má i 97 zápasů v extralize za Chomutov.

„Taková zranění jsou nepříjemná. Někdy se to stane náhodou a hráči to pořádně neovlivní. Ale nebylo mi nejlíp, protože sám jsem měl dost zranění. Když je to Jarda, tak je to samozřejmě takové specifické. Je to ikona klubu. Ale kdyby tam ležel kdokoliv jiný, tak to není vůbec příjemné. Co nejmíň takových věcí,“ doplnil Sikora.

Chce událost rychle hodit za hlavu. Je si vědom, že s tím, že jeho jméno bude nyní znát řada lidí, nic nenadělá. „To se v hokeji stává. Nějaká těla a zranění. Dál na to nemůžu myslet, to bych nemohl hrát hokej. Asi se o tom bude psát. Vrátit to nemůžu. Já jen doufám, že bude v pořádku a jede se dál,“ podotkl Sikora.

Havířov v tvrdém utkání inkasoval celkem 34 trestných minut. „Bojujeme o play-off. Už to máme asi deset zápasů, nemohli jsme si dovolit prohrát. Máme pokyny, ale pokyny hrát hokej. Dneska jsme měli získat tři body, abychom už měli jistotu play-off. Máme ještě dva pokusy,“ doplnil Sikora. Havířov se drží dvě kola před koncem na sedmém místě o čtyři body před devátým Vsetínem.