V Třinci Jágra neviděli, ale slavili. ‚Pořád to není stoprocentní,‘ říká o jeho zranění trenér Kladna

Jaromír Jágr se ani podruhé v sezoně nepředstavil na třineckém ledě. Stejně jako v prvním kole extraligy nepustilo kladenskou legendu na led zranění.

Nedělali si z nepřítomnosti Jágra třinečtí fanoušci větší vrásky. Přitom v loňské sezoně měl Jágr v Třinci vyřízený střídavý start, ale ani na ten nedošlo. Návrat Jaromíra Jágra na led nejspíš není moc blízko. Trenér David Čermák Radiožurnálu prozradil nepříliš povzbudivé informace.

„Jaromír má trochu divné zranění. Má zraněné tříslo a říká, že ho to tahá v místech, kde to nikdy necítil. Na led sice chodí, připravuje se, ale není to stoprocentní.“

Není to stoprocentní

„Trénuje, ale zatím postižené místo nemůže tolik zatížit, jak by potřeboval v zápase. Chodí na led i s týmem, ale nejede v plném režimu,“ dodal Čermák.

Kromě Jágra chyběli v Třinci i další elitní útočníci Valský, Stach a Réway. Naopak poprvé nastoupila slovenská posila Marek Hovorka.

„Až se vrátí, tak budu mít těžký boj o místo. Ale konec legrace, samozřejmě takový hráč určitě týmu chybí,“ doplnil Hovorka.

Třinec nad Kladnem v 27. extraligovém kole zvítězil 2:1 v samostatných nájezdech. Fanoušky Ocelářů tak nakonec Jágrova nepřítomnost tolik nebolela a také Kladno si bez legendy vcelku poradilo.