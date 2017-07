Hokej jednou skončí, ale o školu se můžete v životě opřít, zdůrazňovali trenéři mladým hráčům

Studium a hokej v Americe. Takový je sen mnoha mladých hráčů. Přiblížit se k němu mohli na kempu v České Lípě. Na tamním zimním stadionu se totiž hokejové naděje i pod vedením zámořských trenérů připravovaly, aby třeba v budoucnu zkusily štěstí za oceánem. Česká Lípa 16:51 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí hokejisté sehráli na kempu v České Lípě také modelové zápasy. | Foto: Pavel Petr

Top Hockey Camp měl na českém území premiéru. Je určen hráčům od patnácti do devatenácti let. V České Lípe nejen trénovali, ale také proti sobě hráli modelové zápasy. „Na ledě jsou čtyřikrát denně. Dva tréninky pod dohledem amerických trenérů jsou zaměřeny na techniku střelby a bruslení,“ prozradil Radiožurnálu jeden z organizátorů kempu a bývalý hokejista Jakub Čutta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejový kemp v České Lípě má připravit mladé hráče nejen na sportovní kariéru

Hokejové naděje se ocitly pod bedlivým dohledem trenérů prakticky po celý den. Nejen na ledové ploše. „Sledujeme chování hráčů. Všichni bydlíme v jednom penzionu, takže trenéry zajímá charakter, protože právě ten se přenáší na led,“ vysvětloval Čutta. Kemp není zkrátka jen o hokeji. Velký důraz trenéři kladli právě na propojení sportu se vzděláním na univerzitách.

„Hokej vždycky skončí, ale škola je něco, o co se můžete v životě opřít,“ trefně dodal Čutta. Pro mladé hokejisty představoval kemp v České Lípě především velkou výzvu. „Trenéři nám připomínají, že nejdůležitější je studium a k němu je vhodné zkombinovat hokej. Kdybych se zranil, chci mít školu hotovou,“ přemýšlel o budoucnosti liberecký útočník Matěj Hájek.

Hokejové naděje během kempu v České Lípě. | Foto: Pavel Petr

Českolipský kemp dával účastníkům dokonalou možnost seznámit se s tím, jak právě v Americe propojení hokeje a studia funguje. Bývalý hráč Pittsburghu a také slovenské reprezentace Róbert Döme by o tom mohl dlouhé hodiny vyprávět. „Chlapci se obeznámí s tím, jak se tam dostat, co to obnáší a jaké z toho plynou výhody. My jim musíme předestřít cestu,“ řekl.

Pravdou je, že takové informace v Česku chybí. „Dnes má v NHL 37 % hráčů univerzitní titul. Nejlepší hokejisté na světě jsou vlastně školáci. Sidney Crosby, Gustav Nyquist, Thomas Vanek. Mluvíme o stovkách hráčů a trend je takový, že právě tyhle kluky kluby chtějí,“ zdůraznil Döme, kterého si čeští fanoušci možná ještě pamatují z působení v Třinci nebo Kladně.