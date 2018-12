Jen málokterý z českých hokejistů toho vyhrál víc než on. Jiří Dopita, který v neděli slaví 50. narozeniny, má zlato z olympijských her, třikrát vyhrál mistrovství světa a celkem sedmkrát českou extraligu - víckrát to už dokázal pouze Ondřej Kratěna. Nejvíc extraligových prvenství vybojoval Dopita se Vsetínem. Na jeho lavičce se teď coby trenér pokouší kdysi slavný tým dostat zpátky do nejvyšší soutěže. Vsetín 19:50 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Dopita (vpravo) ještě jako trenér Třince. | Foto: ČTK

Jeden z nejslavnějších gólů své kariéry vstřelil Jiří Dopita na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Ve čtvrtfinále zlatého „turnaje století“ pojistil postup českého týmu přes Spojené státy do semifinále a přispěl tak k historickému úspěchu českého hokeje.

Zlato z olympiády, tituly z mistrovství světa i domácí extraligy. Jiří Dopita slaví 50. narozeniny

Mezitím sbíral urostlý centr tituly skoro jako na běžícím páse v dresu Vsetína, který v druhé polovině 90. let tuzemské extralize dominoval. Po posledním triumfu v roce 2001 se navíc rodák ze Šumperka dočkal v necelých 31 letech angažmá v NHL. Po sezoně podepsal smlouvu s Philadelphií a takto ve vysílání Radiožurnálu tehdy své angažmá vyhlížel.

„Nikdy jsem NHL nehrál, takže nevím, jak se s tím vypořádám. Může mi to sednout výborně, můžu s tím mít třeba nějakou chvilku problémy, ale nemyslím si, že jsem natolik starý, že bych se s tím nedokázal vypořádat. Myslím, že když budu zdravý a budu mít trochu formu, tak to zvládnu. A když mě nechají hrát svoji hru, tak myslím, že bych neměl mít nějaké veliké problémy. Nechám se překvapit,“ říkal Dopita.

Jenže v zámoří se Jiří Dopita neprosadil, hned při své premiéře se zranil a část sezony musel vynechat. Po sezoně ho klub vyměnil do Edmontonu, kde se mu vůbec nedařilo a vrátil se definitivně do Česka.

Na evropském ledě jakoby opět ožil a znovu začal sbírat úspěchy. Až na vrchol dotáhl Pardubice, s kterými v roce 2005 získal svůj sedmý a zatím poslední extraligový titul. Další už může vyhlížet pouze jako trenér, a to dokonce týmu, se kterým už kdysi slavil coby hráč.

V roce 2016 se totiž Dopita po 15 letech vrátil na místo, kde prožil nejlepší roky své kariéry, tedy do Vsetína. S klubem, který na konci minulého tisíciletí vládl českému hokeji a který posleze málem zmizel z hokejové mapy, slavil vloni na jaře návrat do druhé nejvyšší soutěže.

„V každí soutěži je vdycky nějaký favorit a má na sebe tlak a Vsetín se o to pral tři roky a letos se to podařilo. Bylo to vyhlášené před sezonou, ale ten tým měl opravdu svoji kvalitu a vyhlašovat, že nám stačí jen semifinále nebo finále, by byla faleš. Kluci se s tím museli poprat,“ říkal Dopita.

A pokud Jiří Dopita na lavičce Vsetína vydrží a hlavně jeho týmu vydrží výkonnost, tak se Vsetín může do extraligy vrátit už brzy.