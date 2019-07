Legendární jihlavský hokejista Jiří Holík v úterý slaví 75. narozeniny. Trojnásobný mistr světa je československým rekordmanem v počtu odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci. S kariérou začínal na začátku 60. let v Havlíčkově Brodě. Nejvíc sezon pak odehrál v jihlavské Dukle. Hokej je podle Jiřího Holíka jeho velká celoživotní láska. Jihlava 12:35 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Holík | Foto: Petr Lemberk/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Já mám určitě pořád co dělat, jednak kolem svého domu s manželkou máme co dělat a potom se starám o golfové hřiště a mě to hrozně baví. Mě vždycky bavila manuální práce," vypráví bývalý hokejista Jiří Holík. Golf už nehraje, ale se zaujetím si prohlíží, jak se na greenu u Jihlavy trápí jiní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Legendární hokejista Holík slaví 75. narozeniny. ‚Pořád mám co dělat,‘ říká bývalý útočník

„Sleduju, jak mají problémy s tím odpálením míčku. Samozřejmě jim do toho kecám, když jsou tam známí,“ popisuje svoje pracovní činnosti Jiří Holík. V Československu se proslavil jako hokejista: „Ten hokej, to byla pro mě naše klukovská láska. Chtěli jsme hrát za nároďák, to se nám podařilo. Vyhrát mistra světa, takže po té sportovní stránce to všechno byla paráda.“

Pochvaluje si trojnásobný hokejový mistr světa Jiří Holík. Jako většina jeho vrstevníků měl také on vždy velký zážitek, když Československo zdolalo Sovětský svaz: „Ti Sověti byli opravdu tak vynikající, že porazit je, to byl vždycky zážitek.“

Podle Jiřího Holíka to byli právě Rusové, kteří ve své době pozvedli celý světový hokej: „Kanada ho vymyslela, ten hokej. Pak až přišli Rusové a začali kombinovat a střídalo se individuální mistrovství s kombinací, dokonale fyzicky připravení. Podle mě Rusové pozvedli celý světový hokej, já k nim mám v tomhle směru velký obdiv."

Mezi všemi hokejovými zážitky Jiří Holík speciálně vzpomíná na světový šampionát v Praze v roce 1972: „Po 23 letech zase Československo bylo mistrem světa a byl to můj a bráchův první titul.“

Rusáci? Nesnášeli jsme je, ale ti kluci za to nemohli, vzpomíná Jiří Holík na hokejovou pomstu za okupaci Číst článek

Připomíná zisk svého prvního titulu mistra světa i s bratrem Jaroslavem Jiří Holík. V úterý oslaví 75 let a těší se, až mu bude jako Karlu Gottovi 80. „Párkrát jsem se s ním setkal a Karlovi přeju hlavně zdravíčko, a jestli já se dožiju osmdesátky, kdo ví?" usmívá se legendární hokejista Jiří Holík.