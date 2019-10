Hokejový bojovník z Liberce. Jiří Průžek překonal rakovinu, vrátil se na led a je oporou týmu

Když je člověk zdravý, je nejbohatší a může si plnit sny. To už Průžek, který momentálně obléká dres Benátek nad Jizerou, moc dobře ví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejista Jiří Průžek změnil po rakovině svůj přístup k životu

Jako hokejista byl zvyklý čelit jen soupeřům na ledě, ale v srpnu musel zvládnout boj s daleko těžším protivníkem, když si sám našel nádor na varleti.

Události pak nabraly rychlý spád. Podstoupil operaci, čekal na rozbor krve a všechno se zdálo být v pořádku. Špatné zprávy vůbec nechtěl slyšet. Vlastně boj s nádorem bral jako duel na ledě, který chtěl vyhrát.

Výhra s hořkou příchutí. Trenér Sevilly bojuje s chronickou leukémií Číst článek

„Bral jsem to prostě tak, že to je jako zápas, který chci vyhrát. Tak jsem k tomu přistupoval. Další překážka, kterou člověk musí překonat. Sportovci mají myslím v tomhle výhodu, protože jsou zvyklí vyhrávat a nevzdávají se,“ prozradil Radiožurnálu Průžek.

Po měsíci začal pomalu trénovat

Z plného tréninku měl vysadit na šest týdnů. Nakonec, díky dobrým výsledkům, mohl už po měsíci začít s lehčí přípravou. Hlavně v posilovně. „Pak už jsem začal chodit na led a to tělo se do toho dostalo hrozně rychle,“ popisoval svůj návrat k tréninku.

Návrat na led si náležitě užíval a nastoupil v dresu liberecké prvoligové farmy z Benátek nad Jizerou v Sokolově. Poslední vyšetření ukázala, že by měl být v pořádku. Dál ho ale budou lékaři sledovat.

„Otevřelo mi to oči. Člověk se občas nervuje kvůli zápasu nebo je naštvanej, že mu to na ledě nejde. Když jste zdravej, tak jste nejbohatší člověk a můžete si plnit sny,“ dodal Průžek, který by se do budoucna rád prosadil do kádru extraligových Bílých Tygrů.