Jak vypadají švédské Vánoce? Pardubický hokejista Harju bude svátky poprvé slavit v Česku

„Budeme slavit s Oskarem Eklundem a jeho rodinou, takže si myslím, že to budou typicky švédské Vánoce. Slyšel jsem od spoluhráčů, že v Česku jíte rybu a během dne toho tolik před večeří nesníte, což je velký rozdíl oproti Vánocům ve Švédsku,“ vysvětlil Radiožurnálu Harju.

Vánoce v Čechách a ve Švédsku se v lecčems liší. Rozdíly ve skandinávské zemi jsou ale i podle toho, odkud přesně pocházíte.

„Jsem ze severního Švédska, tam máme klasiku – masové kuličky, omáčku, brambory, lososa, to je u nás typické. My ale máme vánoční stůl v podstatě celý prosinec. Je spoustu jídla na stole a jíme opravdu hodně, to je typické pro švédské Vánoce,“ řekl třiatřicetiletý útočník.

Některé věci jsou ale stejné po celém světě, třeba vánoční dárky. V Česku je Ježíšek. Ve Švédsku to prý dříve byl kozel, teď je to ale jinak. S dárky chodí červenobílý muž, kterému Johan Harju říká Santa.

Odlišností oproti českým Vánocům je, že Švédové tančí kolem vánočního stromku. Dříve to bylo po rozdání dárků, teď je to ale jindy.

„Když jsem byl mladší, tak se tančilo, ale hlavně se to dělalo čtrnáct dní po Vánocích. Stromek se vyhodil ven a tancem kolem něj jsme slavili konec svátků,“ dodal pardubický útočník ke svým česko-švédským Vánocům.