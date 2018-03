Šéf extraligy Řezníček: Pravidlo o počtu zápasů chrání kluby. Nebýt Jágra, nikdo si ho nevšimne

Hvězdný Jaromír Jágr dál sbírá starty v play-off doslova po sekundách. Navrátilec z NHL totiž musí pro svoji účast v baráži nasbírat 15 startů. „Pravidlo jinak funguje dobře. Zabraňuje klubům, aby si pro baráž sestavily silnější týmy,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz ředitel extraligy Josef Řezníček. Sleduje také zavádění videa ve fotbale, hokej se dál může posunout použitím čipů. Praha 12:44 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel extraligy Josef Řezníček | Foto: Kateřina Korunková/CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Aby mohl hráč nastoupit v baráži o extraligu, musí nastoupit do 15 zápasů. Proč?

Pravidlo bylo zavedeno na základě zkušeností, kdy se do baráže dostávali hráči, kteří neměli odehraný dostatečný počet utkání a znehodnocovali celou baráž. Je to ochrana všech klubů před tím, aby si někdo na baráž postavil nový kádr.

Funguje to pravidlo dobře, nebo je nějaká možnost, že se na základě případu Jaromíra Jágra změní?

Nemyslím si. Tuhle otázku můžeme otevřít na valné hromadě klubů, ale nemyslím si, že by to byl případ nějaké vášnivé nebo vážné diskuse.

To pravidlo funguje v celé extralize a nebýt Jaromíra Jágra s jeho jménem, tak si ho nikdo nevšimne. Jednoznačně míří k tomu, aby nebyla ovlivněna baráž.

Jaký máte vy jako dlouholetý hráč názor na Jágrův postup a jeho nastupování po sekundách?

Teď je to medializované, ale v minulosti jsme zaznamenali x případů, kdy hráči nastoupili jen na pár vteřin, aby měli start. Taky byli zranění, ale objevili se ve hře. Je menší zlo mít toto ustanovení, než aby si některá mužstva na baráž postavila úplně nové kádry.

V posledních dnech jste musel určovat čas případného 6. čtvrtfinále mezi Libercem a Hradcem Králové. Jak se v takových situacích komunikuje se znesvářenými kluby?

Nejde o znesváření, ale o to najít nějaké kompromisní řešení, pokud se kluby nedohodnou. Nechali jsme si od nich navrhnout varianty, které by přicházely v úvahu. Z toho jsme vybrali to, co sérii a celé čtvrtfinále poškodí nejmíň.

Nejmíň agresivní řešení bylo nepřehazovat den zápasu a odehrát to v daný den. (Zápas se kvůli kolizi programu v liberecké hale odehraje v 11 hodin dopoledne, pozn. red.)

Kluby v případě postupu do play-off nemusí garantovat dostupnost haly?

Myslím, že ne. Je to jejich záležitost. Mohou se dostat na hranu neschopnosti domluvy, pak je to záležitost ředitele extraligy, který svým výnosem může rozhodnout.

Rozhodčí dělá zápas zápasem

Hokej má zavádění videa za sebou. Všímáte si, jak to probíhá ve fotbale?

Všiml jsem si, že rozhodčí (Pavel) Královec řešil v derby (Sparta - Slavia) čtyři situace pomocí videa a nemám na to úplně vyhraněný názor. Myslím si, že u hokeje je to naprosto nezbytné. Hra je daleko dynamičtější, rychlejší, hraje se s pukem, který má rychlost, která není kolikrát postřehnutelná ani lidským okem.

Možná to fotbalu pomůže, co se týká přesnosti, ale zmizí z toho kouzlo momentálního rozhodnutí. Rozhodčích je tam víc a mají víc a víc techniky, ale prověřovat každou situaci na videu? To nevím.

Vy jste byl u zavádění videa v hokeji jako hráč i jako funkcionář. Všímáte si u fotbalu nějakých chyb?

Při zavádění každého systému se hledá princip, jak postupovat, náhledové situace, výkladové situace. Pořád se dostáváte do nějakých nuancí a rozporů. To na sebe nakonec stejně musí vzít rozhodčí, to je soudce a je součástí hry. To on má rozhodovací právo na place, ať už na ledě, nebo na fotbalovém hřišti.

Dá se ohledně technologií hokej někam posunout?

Technické vymoženosti tohoto světa se posouvají velice rychle. Hokej se může posunout pomocí nějakých čipů, aby byla přesnost zesílena. Ale na některé situace technika nikdy stačit nebude.

Myslíte třeba čipy v pucích na posuzování gólů?

Čipy v pucích, čipy ve výstroji, v helmě, aby byl vidět pohyb hráče, trajektorie. Z toho se dají vytahávat data a porovnávat, kdo kde byl. Ale dostáváme se mimo zorný úhel rozhodčích. I když to působí velice senzitivně na diváky, tak to má své kouzlo. Každý má svůj náhled a rozhodovací schopnost. To dělá zápas zápasem.