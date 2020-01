Tohle jsou možná naše poslední zápasy za nároďák, burcuje kapitán juniorů Zábranský před čtvrtfinále

Může to být poslední zápas nejen na turnaji, ale pro některé taky poslední na světovém šampionátu v juniorské kategorii. Česká hokejová dvacítka bude hrát ve čtvrtek večer čtvrtfinále domácího mistrovství světa proti Švédům. A Češi ví, že ve hře není jenom postup do bojů o medaile. Ostrava 10:26 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým na mistrovství světa v Ostravě. | Zdroj: Reuters

„Myslím, že by si měl každý z dvoutisícovek a nula jedniček uvědomit, že tohle jsou možná naše poslední zápasy za nároďák,“ říká kapitán Libor Zábranský.

„Dvoutisícovky“ a „nula jedničky“ jsou slovy Zábranského ročníky narození českých juniorů. A je to navíc poměrně podobná parta, která spolu drží ještě od mladších kategorií.

„Bohužel v Česku nemáme velkou základnu a je to většinou o třiceti lidech, kteří se tam točí. Známe se od šestnáctky,“ popisuje Zábranský, že v posledních letech lidově řečeno moc není kde brát a počet hráčů do mládežnických kategorií nesahá do několika desítek adeptů.

Někteří jsou teď spolu na posledním velkém turnaji. Vlastně na tom pro juniory největším. A jen těžko se jde vyhnout odhadům ze všech možných stran na to, že Češi nejspíš vypadnou právě ve čtvrtek večer se Švédy. Útočník Petr Čejka to tak ale brát nechce.

„Myslím, že když si to srovnáme v hlavě, můžeme toho spíš využít. Oni nás můžou podcenit, my na ně můžeme vlétnout s tou podporou, co tu máme, to může být naše výhoda,“ říká Čajka.

„Pro některé kluky je to tady poslední juniorská reprezentační akce, takže je to možnost se ukázat,“ dodává Čajka.

jestli si čeští junioři ještě prodlouží kariéru v nejstarší mládežnické kategorii, začneme zjišťovat od 20.00 hodin, kdy začne ve vítkovické hale čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Švédskem.