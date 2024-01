České juniory čeká semifinále proti domácímu Švédsku. ‚O to větší motivace,‘ míní obránce Hamara

Čeští hokejisté do 20 let se na světovém šampionátu pokusí postoupit do finále. V odpoledním utkání je čeká domácí Švédsko, se kterými přitom mají junioři dobrou zkušenost - přesně před rokem je totiž také v semifinále vyřadili, a to po vynikajícím obratu. Göteborg 10:58 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví postup do semifinále turnaje | Foto: Adam Ihse | Zdroj: Profimedia

Jen 38 sekund zbývalo do konce zápasu a zpečetěného postupu Švédů, když na 1:1 vyrovnal David Jiříček, později vyhlášený nejlepším obráncem turnaje. Češi tak dotáhli zápas do prodloužení, a v něm v 70. minutě rozhodl o postupujícím do finále Jiří Kulich.

Kulich bude v sestavě juniorského národního týmu i tentokrát, stejně jako další čtyři majitelé loňského stříbra, včetně obránce Tomáše Hamary.

„Samozřejmě to neřešíme, ale to bude trošku jiné, protože jsme to chtěli vrátit i Kanadě - a oni to budou chtít vrátit nám. Bude důležité, abychom to ustáli a porazili je znovu,“ vrací se Hamara k vítěznému čtvrtfinále s Kanadou a faktu, že Švédové tedy budou mít ještě větší motivaci - navíc, když budou hrát v Göteborgu před domácím publikem.

Moc se na to těším a jsem za to vlastně i rád, protože to bude úžasný zážitek a o to větší motivace je porazit, když hrají doma a před tolika fanoušky,“ dodává Hamara.

„Myslím, že to faktor není. Je to semifinále, a ať máme jakéhokoliv soupeře, tak my musíme podat stoprocentní výkon a věřit, že to bude stačit k dobrému výsledku a výhře,“ navázal na zadáka Tomáše Hamaru trenér Patrik Augusta, jehož tým také bedlivě sledoval, jak se Švédové na postup natrápili se Švýcarskem, které Češi zdolali už ve skupině.

„Švýcaři jsou od začátku podceňovaní, ale mají výborné mužstvo a hrají výborně. Ani pro nás to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Se Slovenskem hráli do poslední minuty, ti dali pak dva góly do prázdné brány. Mě to trápení vůbec nepřekvapilo, je to obecné podceňování švýcarských hráčů a Švédi to neměli vůbec jednoduché,“ chválí předchozího soupeře domácích Augusta.

Jak poznatky ze čtvrtfinále čeští hokejoví junioři zužitkují, zjistíte na Radiožurnálu Sport z přímého přenosu utkání Česko - Švédsko, který začne krátce po 15. hodině.

