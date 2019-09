Je to obcházení, kritizují hokejové kluby rozhodnutí svazu vytvořit novou juniorskou soutěž

Český hokejový svaz reagoval na soudní předběžné opatření o zákazu startu juniorské extraligy vytvořením nové soutěže. Ta se ale hraje ve stejných termínech a se stejnými týmy jako pozastavená Juniorská extraliga akademií. Praha 15:55 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vsetínští junioři podle rozhodnutí výkonného výboru hokejového svazu nebudou hrát příští ročník extraligy | Foto: hc-vsetin.cz/ | Zdroj: Zdeněk Piňos

Loni v únoru přišla z hokejového svazu zpráva, že pro nadcházející sezónu zúží počet účastníků nejvyšší juniorské soutěže z 24 na 17 týmů a bude se hrát jako Juniorská extraliga akademií. Startovat v ní tak měly pouze juniorské týmy klubů se statusem Akademií Českého hokeje.

Vyřazení se dočkaly Vsetín, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Havířov, Přerov, Olomouc a rakouský Salcburk. Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou sestoupily sportovní cestou. Olomouc dostala výjimku, protože dospělí hokejisté hrají extraligu, a svaz do soutěže vrátil i rakouský Salcburk, se kterým měl platnou smlouvu o spolupráci i na další rok.

Vsetín, Havířov a Přerov protestovaly a po neúspěšném jednání se svazem se obrátily na soud. Ten v předvečer startu soutěže vydal předběžné opatření, ve kterém hokejovému svazu zahájení Juniorské extraligy zakazuje. Svaz se odvolal a zároveň zorganizoval jinou soutěž - O Pohár DHL.

‚Je to teď hra právníků‘

Soud, který vydává předběžné opatření, ze zákona nedohlíží na to, jestli je dodržováno. To by podle mluvčí Městského soudu v Praze Markéty Puci měla být aktivita navrhovatele, který o předběžné opatření požádal a bylo mu vyhověno.

Radiožurnál proto kontaktoval zástupce dotčených klubů. Jednatel Vsetína Daniel Tobola potvrdil, že společně se zástupci Havířova a Přerova zvažují právní kroky.

„Jedeme jednotně, komunikují mezi sebou právníci. Asi je to všechno teď hra právníků. Díky tomu včerejšímu (čtvrtečnímu, pozn. red.) postoji hokejového svazu, že zvolil svou oblíbenou cestu, že to přejmenoval a řekl, že to bude O Pohár DHL,“ popsal Tobola.

„Všichni si myslíme, že je to obcházení. Teď je to ale na soudcích a právnících. Nelíbí se nám to. Je nám smutno z toho, jak to funguje,“ dodal.

Hokejový svaz nesouhlasí s tím, že by tím, že místo Juniorské extraligy akademií narychlo zorganizoval soutěž O Pohár DHL, porušil předběžné opatření soudu.

„Máme k dispozici zcela odlišné právní rozbory. Předběžné opatření jsme obdrželi ve středu večer s tím, že soutěž měla začít již druhý den. Pro kluby a pro mladé hráče bylo proto potřeba okamžitě zajistit náhradní program. Což výkonný výbor učinil tím, že rozhodl o organizaci dvoukolového poháru,“ uvedl svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

„Pokud tato soutěž začala na půdorysu, který je podobný juniorské extralize, je to tím, že rozhodnutí skutečně bylo třeba udělat v časové tísni.“