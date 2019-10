Hokejové kluby řeší změny juniorské ligy. Problém je počet týmů i jejich vyřazování ze soutěže

Soudní úředníky zaměstnává spor tří klubů s hokejovým svazem. Havířov, Přerov a Vsetín nesouhlasí s tím, jakým způsobem je vedení českého hokeje připravilo o účast v juniorské nejvyšší soutěži. Mezitím se mluví o dalším zúžení počtu účastníků. Zástupci klubů už přicházejí se svými návrhy, jak by měla v budoucnu juniorská liga vypadat. Praha 12:34 19. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lední hokej (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„Pro kluky je to problém už jen kvůli školám. Přijdou sem, nastoupí tu do školy, odehrají tu dva roky a potom najednou zjistí, že tu nemůžou hrát a že si mají hledat novou školu v jiném městě,“ poukazuje prezident klubu z Havířova Jaroslav Mrowiec na dopad nekoncepčního rozhodnutí na juniorské hokejisty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Systém juniorské hokejové soutěže se znovu mění, tři kluby se kvůli vyřazení z ligy soudí se svazem

A Mrowiec ví, o čem mluví. Právě Havířov - stejně jako Přerov a Vsetín - byl nejprve do juniorské soutěže dosazen a pak z ní zase vyřazen. Všechny tři kluby se rozhodnutí svazu brání u soudu, je ale velmi pravděpodobné, že ještě než soud rozhodne, dojde k dalším změnám. Těm se ani v Havířově nebrání, ale vědí, že tentokrát při případném dalším zúžení budou o účasti v nejvyšší juniorské soutěži rozhodovat sportovní výsledky, nikoliv administrativní vyřazení celků, jako tomu bylo v jejich případě.

„Samozřejmě je to byznys, jako dnešní sport je, ale u těch dětí, což kluci ještě vlastně jsou, by mělo zvítězit fair-play a tak dále. Proto se sport dělá,“ nabádá havířovský šéf mládeže Patrick Rimmel. A není to jediný požadavek k odpovědným svazovým funkcionářům.

Je to obcházení, kritizují hokejové kluby rozhodnutí svazu vytvořit novou juniorskou soutěž Číst článek

„Myslím, že by si k tomu měl někdo pořádně sednout a naplánovat něco, co bude mít hlavu a patu. Ne na jeden nebo dva roky, ale nějaký systém soutěže všech mládeží, který na sebe navazovat a bude mít hlavu a patu. To je jedna z věcí, která může zachránit mládežnický sport,“ říká Jaroslav Mrowiec.

O změnách, o kterých Mrowiec mluví, se bude rozhodovat na lednové válné hromadě Českého hokeje, kde budou moci jednotlivé kluby předložit své návrhy na změny v juniorských soutěžích.

„Z našeho pohledu by ideální soutěž juniorů byla, kdyby počtem kopírovala extraligu dospělých. Nicméně jsme si vědomi, že je to v dnešním systému soutěží dost revolucionářský názor. Aktuálních 19 mužstev je z našeho pohledu maximum,“ říká za Litvínov předseda Kamil Havelka.

Náročné někoho škrtnout

Radiožurnál oslovil zástupce všech klubů, které hrají nejvyšší juniorskou soutěž. Převážná většina se nechtěla k tématu veřejně vyjadřovat, mimo mikrofon ale vesměs souhlasí s tím, že by se měl počet účastníků z aktuálních 19 snížit.

Proč hokejoví junioři zaostávají? 'Trénujeme dost, chybí konkurence,' říká šéf Komety Zábranský Číst článek

„Za mě je to určitě moc. Byl bych rád, kdyby se hledaly mechanismy jak juniorskou soutěž ořezat na méně týmů. Já osobně vidím hranici 14. Zásadní je hledat klíč jak to ořezat, protože když to třeba vidím z pozice našeho klubu, tak padají čtyři týmy a v praxi to znamená, že veškeré týmy, které hrají se svými dobrými juniorskými hráči v seniorských soutěžích, je stáhnou dolů, aby hráli v juniorských. A tady si klademe otázku, jestli je to správně,“ ptá se manažer libereckých Bílých Tygrů Jiří Bermann.

V tom je právě problém. Administrativní odebrání nejvyšší soutěže vedlo v minulé sezoně k soudním sporům. Tlak na sportovní výsledky v jednom ročníku by ale taky podle slov z Liberce nebyl ideální.

„Někoho jen tak škrtnout, přidat, odebrat je hrozně náročné. Ve Finsku nebo ve Švédsku zažili fajn model v určitých kategoriích, kdy se kluby odebíraly na základě posledních tří sezon. Na základě toho si dovedu představit, že by se mohl udělat nějaký rozumný pohled a možná nějaké snížení a zkvalitnění ligy,“ navrhuje šéftrenér mládeže Kladna Jan Krégl.