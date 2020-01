Je to obrázek celé společnosti, kritizuje šéftrenér Českého hokeje Pešán výsledek juniorů na MS

Už dlouhých 15 let čekají čeští hokejisté na medaili z mistrovství světa hráčů do 20 let a v neděli se na domácím šampionátu série protáhla o další rok. Důvodů, proč čeští mladíci skončili na turnaji ve čtvrtfinále je podle šéftrenéra Českého hokeje Filipa Pešána hned několik. Ostrava 13:32 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán | Zdroj: Profimedia

Očekávání velká neměl, přesto šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán označil sedmé místo juniorů na domácím mistrovství světa za neúspěch. Radiožurnálu popsal, kde vidí příčiny dalšího šampionátu bez medaile a také to, co s tím plánuje do budoucna dělat.

„Je to velmi smutné. Není to pouze výsledek posledních let, ale obrázek celé společnosti. Naše společnost je přejedená a bez motivace,“ prohlásil Pešán.

Šéftrenér Českého hokeje označil sedmé místo na mistrovství světa hráčů do 20 let za neúspěch spíše herní než výsledkový.

„Měl jsem během mistrovství světa seminář, kam přijelo 300 trenérů a tam prezentoval první analýzy ze zápasu s Ruskem a Německem. Už tam jsem byl velmi kritický.“

Konkrétně ale vystoupení českých juniorů zatím Pešán hodnotit nechce. Počká nejprve na analýzu trenéra Václava Varadi na výkonném výboru. Pešána každopádně mrzí, že výchově mladých hokejistů nepomohlo ani uzavření první ligy v minulých sezónách.

„Nikoho z první ligy nezajímá obehrávání hráčů, nikoho z první ligy nezajímá, kolik hráčů bude na mistrovství světa. Nikdo z první ligy nechce pomoct národnímu týmu do 20 let. Každý si hledí pouze svého klubu,“ řekl Pešán.

Kde je tedy problém?

Jeden z problému ve výchově mladých hráčů je podle Pešána v systému soutěží.

„Tlak velkých hokejových jmen na bývalého šéftrenéra hokejového svazu na Slavomíra Lenera byl enormní. Počet týmů a akademií se tak strašně rozrostl, že nevíme co s tím.“

Pešán potvrdil plán na zredukování juniorské a dorostenecké extraligy se systémem sestupů a postupů. Fungovat by měl čtyři roky.

„Rozběhl se projekt VTM, kde se snažíme talentované mládeži v regionech pravidelně pořádat dovednostní tréninky. Máme systém nových dovednostních koučů, kteří cestují po republice a vzdělávají trenéry a snaží se pracovat v ukázkových trénincích,“ popsal šéftréner Českého hokeje Filip Pešán cesty, jak se svaz snaží zlepšit výchovu mladých hokejistů.