Naštvalo je, že prohrávali, a nakoplo je to, komentoval kanadskou zarputilost autor druhé branky Cibulka

Hokejové reprezentaci juniorů se teprve potřetí v samostatné historii podařilo porazit Kanadu, a poprvé v play-off mistrovství světa.

„Myslím, že je naštvalo, že prohrávali, to je jejich povaha. Jsou to Kanaďané a to není nikdy jednoduchý zápas, jsou zarputilí, hrají do těla a nakoplo je to ještě víc a bylo to ve druhé třetině vidět,“ řekl bezprostředně po zápase Tomáš Cibulka, a měl pravdu - Kanadě se skutečně moc často nestává, že prohrává ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů.

Přes klíčovou fázi turnaje naposledy zámořská velmoc nepostoupila před pěti lety, a teď se to stalo znovu, navíc v repríze loňského boje o zlato.

Před rokem na půdě soupeře v Halifaxu Češi ve skupině Kanadu porazili, finále ale svedlo oba výběry proti sobě znovu, a po gólu v prodloužení se radovali hráči s javorovými listy na prsou. Byl u toho i obránce současné juniorky Tomáš Hamara.

„Tohle bereme jako takovou odvetu. Byl jsem extra motivovaný, abychom to urvali, protože ten minulý rok nás hodně bolel,“ přiznal Hamara, jeden ze šesti Čechů, kteří se zasloužili o loňské stříbro a letos můžou mít další medaili.

K té by rád z tribuny přispěl i loňský trenér juniorů a současný kouč dospělé reprezentace Radim Rulík, který je v dějišti turnaje a po zápase si osobně při odchodu z ledu s každým plácnul.

„Paráda. Myslím, že trenér Rulík byl nadšený z minulého roku, že jsme jim to trochu oplatili. Paráda i pro nás, že tady s námi je a že to s námi takto prožívá,“ těší Cibulku Rulíkova pomoc. Češi ji jistě potřebovali, hala v Göteborgu totiž byla spíš proti nim. Arénu pro dvanáct tisíc diváků obsadily hlavně kanadské dresy.

„Byla trochu sranda, když jsme přijeli na rozcvičku a všichni na nás bučeli. Viděli jsme pár fanoušků, asi těch deset, co jsme tam měli, tak po zápase jsme k nim jeli a děkovali jim. Jsme rádi, že jsme tady alespoň někoho měli, ale převaha byla na jejich straně,“ popsal Cibulka fakt, že Kanada bere juniorské světové šampionáty hodně vážně - v zámoří je dokonce právě toto hokejové mistrovství sledovanější než to dospělé.

Teď už ale budou fanoušci v zámoří sledovat turnaj bez kanadské účasti, do semifinále totiž po vítězství 3:2 a rozhodující trefě 11 sekund před koncem postoupilo Česko.