I tohle jsou NHL hráči, cení si hokejoví reprezentanti výhry nad Kanadou

Ve zlaté éře českého hokeje se národnímu týmu dařilo porážet Kanadu poměrně často. Naposledy se to ale povedlo v roce 2010 při tehdy vítězném světovém šampionátu. Po dlouhých letech si to Češi zopakovali na přípravném turnaji před olympijskými hrami. Moskva 8:53 16. prosince 2017

„Porazit Kanadu se vždycky počítá. Za ten výkon, který jsme odvedli, jsme si vítězství zasloužili,“ libuje si trenér Josef Jandač.

Český tým zápas otočil z 0:1 na 4:1, poslední dva góly padly do prázdné branky soupeře. V té české se dobře předvedl Pavel Francouz.

„Potěší to moc. Je to trošku jiná Kanada, než na kterou jsme zvyklí, ale víme, že s nimi budeme hrát ve skupině na olympiádě, takže jsme se chtěli předvést. Jsme schopní je porazit, to může pro naši psychiku znamenat hodně,“ věří brankář.

Pravda, nebyla to ta Kanada nabitá hvězdami z NHL. Na olympijských hrách totiž takoví hráči nebudou a právě výběr, se kterým se Češi utkali v Moskvě, potkají i na únorovém olympijském turnaji.

„Když jsme hráli proti Kanadě s hráči s NHL, měli jsme je taky, v tom se to vyrovnává. Samozřejmě je ten hokej trošku jiný, ale ti kluci, co jsou tu za Kanadu, všichni NHL hráli. Jsou to taky NHL hráči,“ pokračuje Francouz.

Po sérii osmi proher za sebou s týmem z Kanady je pro Čechy vítězství. To poslední si pamatuje zlatý medailista z roku 2010 Ondřej Němec.

„Mám jenom dobrou vzpomínku. Tehdy jsme byli v situaci, kdy jsme museli vyhrát, jinak bychom nepostoupili ani do čtvrtfinále. To MS bylo napřed dolů a pak strašně nahoru, tým se strašně semknul. Samozřejmě každé vítězství nad Kanadou je strašně cenné,“ dodává obránce.

I proto český tým vede průběžnou tabulku Channel One Cupu, posledním soupeřem bude v neděli Švédsko