Čeští hokejisté porazili Švédsko díky čtyřgólové smršti v první třetině. ‚To jsem ještě nezažil,‘ říká Lenc

Česká hokejová reprezentace zvládla vstup do sezony na výbornou. Národní tým dokázal porazit Švédsko na jeho ledě 5:2. Češi odehráli výtečně úvodní třetinu, zejména útočná řada Tomášek, Kousal, Lenc. Při prvním i druhém svém střídání dokázala skórovat. Vaxjo (Švédsko) 13:12 10. listopadu 2023

„Tohle v národním týmu nepamatuju. Možná na klubové úrovni. Měli jsme super začátek a jsem rád, že se nám povedl celý zápas,“ odpovídal Radan Lenc, jestli něco takového v kariéře zažil.

Právě on otevřel skóre a na druhou branku přihrál. Navíc do konce první třetiny přidali Češi další dva góly. Tak vysokým rozdílem dokázala reprezentace přehrát Švédsko v první třetině naposledy v roce 1983.

„Samozřejmě jsme nechtěli usnout na vavřínech, ale chtěli jsme dohrát ten zápas zdárně do konce. Hodně nám pomohl i brankář. Nebýt jeho několik výborných zákroků, mohlo to být vyrovnané. Jsme ale hlavně rádi za výhru,“ těšilo Adama Kubíka, který při svém premiérovém startu za národní tým přidal ve druhé části další gól, a to takovým způsobem, že si vysloužil na střídačce pochvalu svého někdejšího spoluhráče a dnes asistenta trenéra Tomáše Plekance.

„Říkal mi, že čekal, že budu střílet. Viděl jsem takovou střelu od něj na tréninku, tak jsem to zkusil. Zasmáli jsme se tomu.“

K úsměvu měl důvod nejen Tomáš Plekanec, ale i hlavní trenér Radim Rulík, kterému vyšla premiéra parádně. Zdá se, že systém, který týmu vštěpuje, by mohl být nejen líbivý, ale i úspěšný.

„Zatím jsme měli tři tréninky. Věnovali jsme je nácviku systému. Jsme rádi, že jsme první zápas takhle zvládli, i když nám tam pár věcí nevyšlo. Postupně budeme pracovat, aby si hráči byli v systému jistí a věřili mu.“