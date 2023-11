Stojí to hodně sil, ale živější styl hry nám víc sedí, pochvalují si čeští hokejisté před zápasem s Finskem

Česká hokejová reprezentace nastoupí v 16 hodin k druhému utkání Karjala Cupu. V úvodním duelu přehrála Švédsko vysoko 5:2, když uspěla s herním systémem aktivního napadání. V sobotu chce stejným stylem vyzrát na Finsko, v rozhovoru pro to Radiožurnál Sport potvrdili čeští reprezentanti. Tampere 9:02 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté s novým stylem hry slavili v zápase proti Švédsku úspěch. V sobotu vyzvou na Karjala Cupu Finsko | Zdroj: Profimedia

„Jde o to, abychom plnili, co máme. Když hrajete proti top týmům a nedáte jim prostor se rozjet, tak nemají proti systému šanci. Systém je náročný, ale kluci to zvládli,“ těší asistenta národního týmu Marka Židlického.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejisty, jak jim vyhovuje nový herní styl pod trenérem Radimem Rulíkem

Po třech společných trénincích si hráči systém nového realizačního týmu zažili. Švédům aktivní hrou nedali prostor pro založení útoku. Jedná se o účelný, ale pro hráče hodně fyzicky náročný systém.

„Je to něco za něco. Napadání stojí spoustu sil, ale zase toho hodně vybojujeme. Když hrajeme na puku, tak se hraje lépe. Je to jiné, když se jen brání, čeká na nějakou chybu, vypíchnutí puku a moc sil stejně na protiútok nezbývá. Ten živější styl mi sedí víc,“ pochvaluje si Radan Lenc.

„Je to víc aktivní a to mi vyhovuje, protože mám styl hry hodně založený na bruslení. Vyhovuje mi to a cítím se v tom dobře, což bylo vidět,“ říká útočník Jakub Flek.

Že to českým reprezentantům svědčí, bylo vidět v utkání se Švédy nejen u Jakuba Fleka, ale u celého týmu. V sobotu od 16 hodin to bude chtít česká hokejová reprezentace potvrdit i v dalším duelu Karjala Cupu proti domácímu Finsku.

Přímo u ledu je @RadiozurnalS při akci @narodnitym na Karjala Cupu. Dnes trénink a přelet do Tampere. V sobotu utkání s Finskem. pic.twitter.com/KbDaNWv1G5 — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) November 10, 2023