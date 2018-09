Kašíka čeká první sezona v KHL, z Chabarovsku to má blíž do Tokia než do rodného Zlína

Jako první z významných hokejových soutěží v neděli startuje sezonu ruská KHL. Každý rok se v ní představí několik nových hráčů z Česka. Jedním z nich je letos brankář Libor Kašík, který je jedním z pěti Čechů v Amuru Chabarovsk. Žije tedy v nejvýchodněji položeném městě ligy a má to zhruba pětkrát blíž do Tokia než do rodného Zlína. Zlín 16:02 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Kašík ještě v době, kdy působil ve Zlíně. | Foto: ČTK

„Byl jsem překvapený, jak je to město krásné. Kousek od toho je Čína, takže je to takové zvláštní, něco nového, jiného, je tu krásná kabina. Po strašně dlouhé době ve Zlíně je to změna. A myslím si, že je tu i charakterově skvělý tým,“ shrnuje Libor Kašík své první dojmy ze sibiřského Chabarovsku.

Tamní Amur je první klub, kam kdy přestoupil z mateřského Zlína, dřív pouze hostoval v dalších moravských týmech. V adaptaci na zcela nové prostředí mu pomáhá hned čtveřice českých spoluhráčů.

„Je to můj první zahraniční kontrakt, strašně daleko od domova. Myslím si, že je to hodně lehčí v tom, že tam mám kluky a hodně mi pomáhají,“ popisuje šestadvacetiletý brankář.

Kašík se snaží co nejrychleji naučit Rusky, anglicky se na dálném východě nedomluví. Hlavně se ale soustředí na své výkony na ledě. A už v přípravných duelech poznal tlak spojený s nejprestižnější evropskou ligou.

„Od uklízeček přes rolbaře, hráče až k manažerům, každý chce vyhrávat i v těch v přátelských utkáních. Tím se myslím ta mentalita liší od od Česka. V Česku u přáteláků jde přeci jen i o to, aby se člověk před sezonou nezranil a tak. Tady se jedou bomby od začátku,“ popisuje Kašík.

S tím je spojený i tvrdý dril v letní přípravě. Podle Kašíka se v Chabarovsku trénuje tvrději než ve Zlíně. Jeden příklad za všechny:

„Běhali jsme schody, asi nejdelší, co se našly v Chabarovsku, za úplného deště. A musím smeknout před trenérem. Ten tam stál úplně stejně jak my v dešti bez deštníků a pískal. I když to nepískalo v tom dešti a bylo úplné mokro. Hodinu a půl jsme běhali schody a neřekl nikdo ani půl slova. To se mi líbilo,“ usmívá se český brankář.

Teď už přípravné období skončilo a začíná ostrá sezona. Z Kašíkových slov je zřejmé, že věří, že ji odstartuje jako jednička Amuru. Naplno to ale říct nechce.

„Nerad říkám takové věci nahlas. Vím, jak to asi bude, jak je to nastavené. I podle toho, jak byly rozlosované přáteláky, tak člověk vycítí, jak to bude, jak mu kouč věří. Nechci to zakřiknout a doufám, že to bude tak, jak si to myslím,“ říká Kašík.

Cíl v podobě prvního zahraničního angažmá si tedy Libor Kašík splnil. Další metou může být start za reprezentaci. Třeba k němu bude mít paradoxně blíž z dálného východu než ze Zlína.