Oslabený rubl, problémy s dopravou. Čeští hokejisté v KHL řeší budoucnost, Sklenička se dohodl s Oulu

Čeští hokejisté jsou i nadále v klubech Kontinentální hokejové ligy, se kterými se probojovali do play-off. Po začátku ruské agrese na Ukrajině zatím všichni zůstávají v Rusku nebo Bělorusku a sledují situaci. Svou nejbližší budoucnost už vyřešil obránce David Sklenička, jehož tým Jokerit se odhlásil ze zbytku sezony KHL. Praha 19:55 28. února 2022

Práci teď mají hlavně agenti hokejistů, kteří řeší, jak dále postupovat. „Určitě to je problém. A bude to problém, protože do Ruska se chodilo vydělávat hokejem peníze. Teď padá rubl, navíc je problém se z Ruska vůbec dostat. Uvidíme, co se stane v následujících měsících,“ řekl Radiožurnálu Michal Sivek, který zastupuje například brankáře Patrika Bartošáka.

Svými slovy připomíná, že peníze, které si hráči v rublech v Kontinentální lize vydělali, ztratily v posledních dnech velkou část své hodnoty. A pokud se ruská měna nevzpamatuje, nemá v příštích sezonách smysl chodit do Ruska vydělávat.

O tom, co se děje na Ukrajině, mají hráči přehled díky přístupu na český internet. Ale i kdyby se rozhodli najednou odjet, jen tak to nejde, protože mají v klubech podepsanou smlouvu.

„Vždycky je problém porušit smlouvu. Hráč nemůže jednostranně ukončit smlouvu, je to o dohodě. Je to bezprecedentní situace, nevíme, jak by reagovaly kluby. Je to věc stará čtyři dny. Bavíme se, co dál,“ řekl Sivek.

Ale případná cesta zpět do Česka není i kvůli uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla pro české hokejisty jednoduchá. Agenti tak zjišťují, co právě smlouvy povolují.

Čeští hráči v KHL tak mají podobné myšlenky, jaké měl před pár dny obránce Jokeritu David Sklenička. Finský tým se totiž kvůli aktuální situaci na Ukrajině z KHL odhlásil a Sklenička kromě platu řešil, kam by v době uzavřených přestupů mohl jít.

„Nechtěl jsem skončit takhle nečekaně. Nevěděl jsem, že poslední klubový zápas odehraju na začátku ledna a od té doby si už za Jokerit nezahraju,“ řekl před pár dny český obránce.

Jokerit nakonec s částí svého týmu rozvázal smlouvy a Sklenička se narychlo domluvil, že sezonu dohraje ve finské lize v Kärpätu Oulu.