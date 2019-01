Mají nejvyšší očekávání, říká Nakládal o Jaroslavli. Ve čtvrtém týmu KHL patří k nejzkušenějším

Český hokej má v ruské Jaroslavli dobrý zvuk. Stačí zmínit z minulosti úspěšné působení trenéra Vladimíra Vůjtka, angažmá útočníka Zbyňka Irgla a pochopitelně trojici Josef Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek, která zahynula na palubě klubového letadla při neštěstí v roce 2011. V současné době dres jednoho z nejlepších týmů KHL oblékají gólman Alexandr Salák a obránce Jakub Nakládal. Jaroslavl/Rusko 9:35 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Nakládal | Foto: TT News Agency/Anders Wiklund

Zatímco Jakub Nakládal téměř pravidelně nastupuje v sestavě Lokomotivu, Alexandr Salák při premiérové sezoně v klubu sleduje poslední zápasy jen z hlediště. Do řeči mu není. Přiznává, že jeho vztahy s trenérem Dmitrijem Kvartalnovem nejsou ideální. Kritiku ale z jeho úst neuslyšíte.

„Hráčům nepřísluší tohle dělat. Jsme placení za to, že jsme tady. Když je trenér spokojený s tím, jak to funguje, tak to člověk musí respektovat. Teď nehraju, snažím se trénovat, snažím se dělat všechno poctivě, abych si zbytečně nekazil jméno,“ přiznává dvaatřicetiletý rodák ze Strakonic.

Mužstvu se daří, patří k nejlepším týmům, působí v Tarasovově divizi v západní konferenci KHL. Aktuálně v sestavě Jaroslavle dostává přednost jedenadvacetiletý Ilja Konovalov.

„Chytá výborně. Říkal jsem, že celá organizace předvádí výbornou práci. Přivedli deset juniorů a všichni hrají, jsou to výborní hráči. A všichni jsou hrozně pracovití,“ říká český gólman.

O případné změně dresu v probíhající sezoně ale Salák ani tak neuvažuje.

„Je to takové, že lidi občas chytračí, že by šli hrát někam jinam, ale já jsem tady opravdu za dobré peníze a nikdy nevíte, jak dlouho budete hrát. Samozřejmě máte vždycky volbu nějakého řešení, které uděláte. Já jsem neočekával, že bude sezona probíhat takhle, ale když se vám něco nelíbí, po sezoně se to dá změnit,“ říká Salák.

V jiné pozici je v Jaroslavli jednatřicetiletý reprezentační bek Jakub Nakládal, který v Lokomotivu kroutí už třetí sezonu.

„Přijde mi, že zrovna náš klub funguje tak, že když tady člověk hraje delší dobu a odvádí výkony, které po něm chtějí, tak si ho váží víc a víc a mají k němu úctu, což nebývá všude. Nemůžu samozřejmě říct, že kdyby člověk hrál špatně, tak by ho nevyhodili jen proto, že si ho váží. To vůbec ne, vždycky je to o tom, jak hraje. Ale určitě to vnímám tak, že se ke mně chovají s úctou a moje pozice je jiná, než když jsem přišel,“ vysvětluje Nakládal.

Postupně se český obránce stal i hráčem, od kterého klub jako od jednoho z nejzkušenějších v sestavě hodně očekává. Minimálně předkolo play-off berou v týmu pomalu jako samozřejmost. Ovšem konkrétní cíl prý hráči před sezonou od nikoho z vedení neslyšeli.

„Očekávání mají samozřejmě nejvyšší. Doufají, že budeme hrát o titul a že třeba uděláme finále. Tým je dlouhodobě dobrý, Jaroslavl vždycky patří k nejlepším týmům. I finančně jsme jeden z těch týmů hned za špičkou, takže investice do týmu nejsou malé,“ neopomněl zdůraznit Jakub Nakládal.