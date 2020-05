‚Dobré město, super zázemí, top organizace.‘ Brankář Will se těší do Čeljabinsku a vyhlíží start přípravy

„Takhle jsem nikdy nepřemýšlel, ale čím je člověk starší, tím víc vidí, že hokejový život neskutečně rychle utíká a on musí zajistit rodinu. Myslím, že každý se zachová stejně,“ říká pro Radiožurnál Roman Will před premiérovou sezónou v Kontinentální hokejové lize.

Ve Švédsku po odchodu z Liberce, kde s Bílými Tygry dvakrát vybojoval extraligové stříbro, strávil jediný rok. Navíc předčasně ukončený kvůli epidemii koronaviru. V Rögle chtěl ovšem původně zůstat delší dobu.

„Když jsem tam šel, můj sen byl takový, že jsem se chtěl poprat o to, aby byla varianta prodloužení smlouvy, která nakonec přišla. V tu chvíli jsem už ale řešil nabídku z top ligy v Evropě. Po domluvě a dlouhých hovorech s manažerem a s mým agentem jsme se shodli na tom, že tohle je nabídka, která se neodmítá,“ popisuje.

V Rögle, kde v uplynulé sezoně odchytal 34 utkání, mu jeho přestup do KHL přáli. „Ve Švédsku to chápali a byli první, kdo mi gratulovali. Také říkali, že budou rádi, když se v budoucnu vrátím, ale že teď je můj čas jít dál,“ líčí Will, který v Tipsport extralize působil mimo Liberce i v Mladé Boleslavi a zkusil si i několik sezon v zámořských soutěžích.

Čeští spoluhráči

Pro Čeljabinsk v případě reprezentačního gólmana hovoří ještě jeden důležitý fakt – v týmu působí Češi Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák. „Mám jen ty nejlepší zprávy, že jsou tam nadšení, organizace na top úrovni, zázemí super, město dobré. Podle mě je pryč ta doba, kdy se vyprávěly historky o Rusku, že to tam je takové a makové. Je to práce a já ji beru jako výzvu,“ těší se Will.

S novým klubem pravidelně komunikuje. Jen kvůli současné situaci netuší, kdy se do Ruska vydá. „Podle zpráv, co tam mají, tak věří, že by se to mělo rozjet tak jako každý rok, to znamená začátek nebo půlka července,“ vysvětluje brzy osmadvacetiletý brankář.

„Většinou mají ruské týmy soustředění někde po Evropě, mám za to, že letos měl být Čeljabinsk v Českých Budějovicích, ale co mám zprávy, tak teď není možné cokoliv zarezervovat. Vypadá to, že budeme celý přípravný kemp v Čeljabinsku,“ upřesňuje Roman Will. Teď mu vyšli vstříc Bílí Tygři. S extraligovým týmem se totiž může před cestou do Ruska připravovat.