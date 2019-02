Hokejový Slovan Bratislava má už od Vánoc po sezoně. ‚Musíme to dohrát se ctí,‘ říká gólman Štěpánek

Hokejisté bratislavského Slovanu už v prosinci ztratili šanci na účast v play-off KHL. S 29 body jsou nejen nejhorším týmem Západní konference, ale i celé soutěže. V lednu jen jednou poznali radost z výhry, když doma porazili, po předchozích deseti porážkách v řadě Soči 3:2 v prodloužení. Bratislava 14:33 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slovanu Bratislava se radují ze vstřeleného gólu během přípravného utkání proti Mladé Boleslavi. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Strašně moc zápasů jsme prohráli o gól. Každou chybu, kterou uděláte, soupeř potrestá,“ uvědomuje si realitu slovenský reprezentant a bývalý obránce extraligového Liberce Adam Jánošík.

Neúspěšné tažení Slovanu letošním ročníkem Kontinentální ligy začalo vlastně už před sezónou. Letní výsledky mnohé naznačovaly.

„Nebyli jsme schopní přehrát extraligová mužstva a v KHL se to víceméně potvrzuje. Máme světlé pasáže, ale většinu roku nestíháme a nezvládáme odehrát zápasy celé na jedné úrovni. Máme velké výpadky a to nás stojí zápasy,“ upřesnil jeden ze zástupců české hokejové školy gólman Jakub Štěpánek.

Zvykat si na roli outsidera a s tím přicházející porážky není pro hráče jednoduché.

„Kdo chce pořád prohrávat, že? Koho to baví? Nikoho. V tuhle chvíli už to musíme nějak dohrát se ctí. Když už člověk před Vánocemi ví, že má takovou ztrátu, že je prakticky nemožné to dohnat, tak je těžké hrát dva měsíce, nechci říct jen tak, ale dohrát to se ctí,“ říká Štěpánek.

Vše se točí kolem peněz. Kvůli ekonomickým problémům vedení soutěže zmrazilo přestupy. Slovan navíc není ruský klub.

„To, že nejsme ruský klub, není až takový problém, protože myslím, že hodně hráčů, co tu byli, by dali přednost být za méně peněz v Bratislavě, kdyby to tam fungovalo,“ říká trenér Vladimír Országh.

Nepřestává ale věřit, tedy alespoň v případě budoucnosti Slovanu. Letošní sezonu už hokejisté nezachrání. A vědí, že 22. února zápasem v Soči pro ně končí.

„Myslím, že pokud Slovan stabilizuje svoji finanční situaci a bude znovu moct podepisovat hráče a dá se nějak do kopy, myslím, že bude vždy zajímavou destinací. Samozřejmě ne pro úplně špičkové hráče, ty si prostě dovolit nemůže, má nejmenší rozpočet v lize, ale myslím, že by měl Slovan být vždycky základem slovenské reprezentace, kde by měli hrát nejlepší slovenští hráči, popřípadě jedna pětka kvalitních zahraničních hráčů,“ nabídl svou představu Vladimír Országh.

A Országh vlastně netuší, s jakým kádrem sezonu dokončí. Až v polovině února totiž končí přestupní termíny ve Skandinávii nebo Švýcarsku. I o gólmana Jakuba Štěpánka je na hokejovém trhu zájem, pravděpodobnější ale je, že tentokrát dá přednost rodině.

„Tím, že jsme na dně a nějakým způsobem to dohráváme, tak se nějaké nabídky objevují, ale manželka čeká v půlce února druhého potomka, takže se mi na druhou stranu hodí, že budu mít klid, budu doma a budu moct trochu pomoct,“ uzavřel Jakub Štěpánek pohled na letošní sezónu bratislavského Slovanu v prestižní KHL.