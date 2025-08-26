16 nových tváří v kabině Kladna. Středočeši chtějí před sezonou stmelit partu a zalepit odchod útočných opor

Hokejisté Kladna skončili v uplynulé sezóně po dlouhé době mimo baráž, obsadili ale předposlední místo. Nový majoritní vlastník Tomáš Drastil angažoval do funkce sportovního manažera Tomáše Plekance, který přivedl do týmu 16 nových tváří, včetně bývalého kapitána Sparty Miroslava Formana nebo olympijského vítěze Nika Ojamäkiho.

Hokejisté Kladna na tréninku před novou sezonou

„Někdo mi říkal, že to nebude podobné jako na Spartě, ale nemám si na co stěžovat. Starají se o nás dobře, je tu skvělá parta a vše je dobré. Jsme ale zatím na startu, ale zatím jsem spokojený“ říká Miroslav Forman a není sám, podobně mluví i ostatní nové tváře v týmu Rytířů.

Změn je u Středočechů opravdu hodně a mluvit o síle týmu je prozatím přehnané. Z klubu totiž odešli hráči, kteří táhli ofenzivu- Tralmaks, Smoleňák, Ticháček, Pytlík, Filip a další dali v sezóně celkem 97 gólů. Gólová vizitka příchozích hokejistů je na polovině tohoto počtu.

„Vždy je lepší hrát odzadu, ale já jsem gólman a mám jiný názor, beru to ze své pozice. Když nebudeme dávat hromadu gólů, tak musíme čekat na chyby. Za mě jsme posílili obranu i útok a myslím, že dopředu budeme aktivní. Máme tu i cizince, kteří si to umí spolu dát krásně a ví, co od sebe čekat,“ myslí si brankář Adam Brízgala.

„Vždycky, když je v klubu hodně změn, tak proces stmelování chvíli trvá. Několik hráčů se už zná z jiných týmů, měli jsme dvě týmové akce a rychle se stmelujeme. To je opravdu důležité, a doufám, že to v září bude ještě lepší,“ věří Miroslav Forman, že Rytíři už budou v dobré formě na první zápas sezóny 10. září, kdy přivítají Mladou Boleslav.

Více času naladit tým a najít ideální sestavu si nechtějí dávat ani trenéři.

„Pokud si to do té doby nesedne, tak je něco špatně i od nás, trenérů. Nebude to na startu samozřejmě úplně optimální, ale chceme být co nejvíce připravení. S hráči, kteří by měli řídit kabinu, se snažíme hodně komunikovat a už zvládli pár společných akcí, byli třeba na raftech. Za mě je dobré, že nyní jedeme na zápasy do Švýcarska, kde bude celý tým pohromadě a máme šanci tým stmelit nejen na ledě,“ říká trenér David Čermák, kterého čekají s týmem na přelomu srpna a září zápasy v Davosu a Luganu.

