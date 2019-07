S nejužším možným kluzištěm, ale zatím bez Jágra. Hokejové Kladno začalo přípravu na extraligu

Na kladenském zimním stadionu finišují stavební úpravy před novou sezonou hokejové extraligy, kluziště ale zůstává nejužší možné. Rytíři si ho na startu přípravy hned vyzkoušeli, ale ne všichni, protože se ještě nesešli úplně kompletní. Úvodní fyzické testy a první volnější společný trénink vynechal třeba i majitel Kladna a hlavní hvězda týmu Jaromír Jágr. Kladno 21:02 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v dresu Kladna. | Foto: Tomas Blazek / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Fyzické testy nedělal, ale říkal, že by měl jet na exhibici do Znojma a určitě by se měl jít sklouznout na led,“ říká o svém nejslavnějším svěřenci a zároveň nadřízeném trenér kladenských Rytířů David Čermák.

Jaromír Jágr místní led na rozdíl od chybějících zámořských posil velmi dobře zná, sám ho brázdí stále hlavně po večerech.

„Kluziště na kladenském stadionu je nejužších rozměrů, které IIHF nabízí. Jsou to rozměry, které jsou normální v zámořském hokeji. Když srovnáme naše hřiště a hřiště ve Vítkovicích, tak je ten rozdíl značný, nicméně je to v rámci pravidel. Je to na centimetr přesně nejužší, jaké můžete v Evropě mít,“ vysvětluje mluvčí středočeského hokejového klubu Vít Heral a přiznává, že v Česku netradiční velikost hrací plochy není v Kladně náhodou.

„To Jaromír vystavěl ještě v době, kdy byl v zámoří. Už se nám to osvědčilo v úspěšné baráži,“ říká Heral.

I kvůli šířce kluziště do kabiny hokejových Rytířů přes léto zatím přibyly tři zámořské posily - Brandonové O'Donnell a Nash spolu s Brady Austinem.

„Máme šířku 26 metrů, což je kanadský rozměr. Kluci na tom vyrůstali celý život. Proto tady tři máme,“ vysvětluje David Čermák, kouč hokejistů Kladna.

„Poslední dvě sezony jsem hrál tady v Evropě na velkých kluzištích. Takže i když jsem se vracel domů, snažil se trénovat na nich, protože například odrazy puků od mantinelů jsou prostě úplně jiné. Ale budu tady v pohodě. Na hřištích takových rozměrů jsem vyrůstal a hrál hokej většinu života. Těším se, že tu kvůli tomu snad bude padat i víc gólů,“ dodává sedmadvacetiletý útočník Brandon O'Donnell, který si před příchodem do Česka vyzkoušel třeba KHL, finskou nejvyšší soutěž nebo Ebel ligu.