Hokejové Kladno se trápí, po osmi prohrách v řadě je poslední. Ve hře je ještě hodně bodů, věří Frolík

„Je to jako ohraná pohádka. Nehráli jsme špatně, hrajeme dobře, přehráváme soupeře. Dostáváme góly a my naše šance neproměňujeme. Bez gólu se nedá vyhrát, s tím nikoho neporazíme. Naše koncovka byla proti Motoru špatná, nechodili jsme do brány a byl tam špatný důraz. Tohle musíme zlepšit a musíme začít dávat branky,“ hodnotil smutně zápas útočník Antonín Melka.

Trenér hostů Ladislav Čihák byl o poznání spokojenější, i když své hodnocení začal tak trochu tradičně. „Pro nás těžké utkání. Víme, že Kladno bojuje o každý bod a není to tu jednoduché. Je tu malé hřiště a je trochu specifické.

Přesně takhle mluví každý hostující trenér po zápase v Kladně, jenže Rytíři doma naposledy vyhráli 1. prosince a v sezoně pouze třikrát.

Bez gólu se vyhrát nedá, všechny body si odváží @HC_Motor. Debut v kladenském dresu zažil Mareks Mitens. pic.twitter.com/S4V7XjZrrX — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) January 21, 2024

„To se asi říká ze zdvořilosti. Nehrajeme špatně, ale vždy nám chybí něco, čím bychom ten zápas zlomili na naši stranu,“ pokrčil rameny asistent trenéra Kladna Pavel Skrbek. Už tři kola je na posledním místě tabulky. Z téhle ošemetné situace by měli pomoci hlavně zkušení hráči a těch mají Rytíři v kabině možná nejvíc z celé extraligy.

„My jako starší můžeme samozřejmě pomoct, dát nějaký proslov. Snažíme se o tom bavit. Poslední dva zápasy, co jsem nastoupil, nebyl týmový výkon úplně špatný. Když ale nedáte gól, tak se těžko vyhrává. Doma musíme dávat branek více, ponaučit se z toho a jít dál. Ve hře je ještě hodně bodů, po nich prostě musíme jít,“ burcuje i přes rozhlasový mikrofon kabinu Rytířů útočník Michael Frolík.

Kladno má na předposlední Mladou Boleslav stále ztrátu dvou bodů. Bruslaři totiž v Olomouci prohráli vysoko 1:7.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 22. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 37 22 7 5 3 145:86 85 2. HC Sparta Praha 39 23 6 2 8 123:86 83 3. HC Oceláři Třinec 38 16 8 5 9 118:98 69 4. HC Litvínov 39 18 4 3 14 120:115 65 5. Bílí Tygři Liberec 40 18 3 2 17 131:124 62 6. HC KOMETA BRNO 38 16 5 3 14 119:102 61 7. HC Motor České Budějovice 38 16 2 9 11 104:104 61 8. Mountfield HK, a.s. 39 13 5 8 13 100:104 57 9. HC Olomouc 39 12 6 4 17 95:116 52 10. HC ŠKODA PLZEŇ 37 12 5 4 16 98:103 50 11. HC Energie Karlovy Vary 38 10 8 3 17 96:100 49 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 35 10 3 6 16 85:99 42 13. BK Mladá Boleslav 39 6 4 6 23 78:129 32 14. Rytíři Kladno 36 5 3 9 19 90:136 30