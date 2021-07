Kladno půjde do extraligové sezony se zámořskými posilami, azyl najde nejspíš v Chomutově

Hokejové Kladno bude hrát po roce znovu extraligu a jeho vedení nechce nic ponechat náhodě. Kladenské mužstvo posílilo o šest hráčů ze zámoří, poprvé v historii tým povede i kanadský trenér. Rytíři ale zároveň řeší, kde tým bude hrát v novém ročníku domácí zápasy, místní stadion je totiž v rekonstrukci. Kladno 16:05 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v dresu kladenských Rytířů | Zdroj: Profimedia

Soupiska hokejového Kladna se rozrostla o sedm nových jmen. Za Rytíře v příští sezoně budou hrát útočníci Danny Kristo a Daniel Ciampini, kteří by měli nastupovat vedle Tomáše Plekance v prvním útoku.

Danny Kristo a Daniel Ciampini, kteří by měli nastupovat vedle Tomáše Plekance v prvním útoku.

Do obrany vedení Kladna přivedlo Kylea Wooda, Codyho Donagheyho a Jakea Dotchina. Ten sice celou minulou sezonu nehrál, v kanadsko-americké NHL má ale na kontě přes sto startů za Anaheim a Tampu Bay.

„Čekáme od něj, že se dokáže poprat, hrát do těla. Umí dávat i góly a hrát přesilovky, takže by to pro nás měl být klíčový obránce,“ řekl hrající majitel Kladna Jaromír Jágr.

Do branky Kladna se od nového ročníku postaví Landon Bow, kterého ještě v minulém ročníku vlastnil Dallas.

„Věřím, že Landon bude opravdovou jedničkou. Že odchytá většinu zápasů a zavře dveře, jak se říká, aby nám stačilo minimum gólů k vítězství,“ uvedl Jágr, kterému s angažováním sedmého zámořského člena, kanadského trenéra Jeffa Paula, vydatně pomohl kladenský kapitán Tomáš Plekanec.

„Během sezony jsme se s Plekym bavili, že by bylo potřeba přivést do našeho trenérského štábu Kanaďana. Ti dokážou z hráčů dostat to nejlepší,“ vysvětlil.

Rytíři ale minimálně do konce roku nezažijí pravou domácí atmosféru. Místní hokejový stadion prochází složitou rekonstrukcí, jak potvrdil primátor města Milan Volf.

„Když se sundávala střecha, tak byly špatně spočítané nosníky. Takže vznikla časová prodleva, navíc po demontáži střechy se zjistilo, že starý nosný prstenec novou střechu neunese.“

Kladenští hokejisté tak pro nadcházející sezonu musí najít náhradní domácí prostředí, s největší pravděpodobností jím bude Chomutov. „I ze strany města Chomutov je velká snaha a podpora tomu, aby Kladno mohlo hrát extraligu právě v Chomutově,“ dodal Jágr.

Nová sezona hokejové extraligy i s kladenskými Rytíři začíná 10. září.