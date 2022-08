Hokejové Kladno se brzy dočká zrekonstruovaného stadionu. ‚V Česku není podobná hala,‘ těší se Jágr

„Kdo má rád staré stadiony, přijde si na své. Kdo má rád komfort, taky si přijde na své. Je to mix těchto dvou věcí. Lidi, kteří byli zvyklí na kladenský zimák, budou překvapení, až přijdou, protože uvidí něco úplně jiného. Už jen to, že se střecha zvedla o čtyři pět metrů nahoru,“ říká hrající majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr.

Kladenská hala je jedním z nejstarších hokejových stadionů v republice. Otevřena byl už na konci 40. let.

„Zažil jsem spoustu věcí a viděl jsem spoustu krásných hal, ale tady to má něco do sebe. Má to úplně jiný nádech než jiné haly. Když jsou nové haly, tak je to se vším všudy, tady je to mix. Je tu jedna tribuna z roku 1945 myslím, která tu zůstala,“ dodává Jágr.

„Tady to bylo vždycky pro tvrdé povahy. Pro nás hokejisty jedině dobře, protože sem nikdo nechtěl jezdit. V tvrdých podmínkách vyrůstají lepší hokejisti a sportovci, na druhou stranu pro fanoušky, když byl prosinec nebo leden... Já bych v tom nešel ani na NHL, sedět tu dvě tři hodiny, to byla fakt zima,“ přiznává hokejová legenda.

Poslední rok a půl prochází hala kladenských Rytířů nejrozsáhlejší rekonstrukcí ve své historii. A i když se nestihne dodělat úplně všechno, na zářijový start extraligy už by měla být připravena.

„Zatím to vypadá jako staveniště, ale 16. srpna by se mělo začít. Nebude dokončené takové to třetí, vestavěné patro, tedy zázemí pro novináře a VIP. To bude ještě uzavřeno,“ vysvětluje kladenský primátor Milan Volf z Volby pro Kladno.

S náklady na rekonstrukci pomohla městu, které je vlastníkem stadionu, také státní dotace. 138 milionů korun získá Kladno od Národní sportovní agentury.

„Cenově jsme se dostali někam jinam, než jsme původně chtěli. Stojí to necelou půl miliardu,“ dodává primátor.

První soutěžní zápas čeká Rytíře v nové hale 16. září v úvodním extraligovém kole proti Pardubicím. Jaromír Jágr, který poslední tři měsíce netrénoval, začátek sezóny nestihne. Nový kladenský stadion je ale pro padesátiletou legendu motivací proč ještě pokračovat v kariéře.

„Je opravdu hezká, je tam zvláštní kouzlo, které se nedá ani popsat. Nevěřím, že je v Česku podobná hala. Není.“

První utkání na nově zrekonstruovaném stadionu by měli kladenští hokejisté odehrát ještě bez diváků 7. září, kdy přivítají v přípravě Liberec.