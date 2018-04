Martin Dočekal je připravený naskočit do finále, při zranění maturoval a zaskakoval za kustody

Třetím duelem bude v Brně za stavu 1:1 na zápasy pokračovat finále hokejové extraligy mezi domácí Kometou a Oceláři Třinec. Poprvé do něj zasáhne brněnský útočník Martin Dočekal, který od čtvrtfinále nehrál kvůli zranění. Doma na gauči ale neležel. Napsal maturitní slohovou práci a zároveň převzal roli kustoda. Brno 18:40 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Komety Martin Dočekal | Zdroj: HC Kometa Brno

„Jsem připravený na sto procent. Na střídačce je to hodně těžké, jsem nervóznější, než když jsem připravený do hry, protože v roli diváka je to mnohem horší. Jsem rád, že jsme si přivezli jedno vítězství a teď jsme připravení udělat dvě výhry,“ řekl Radiožurnálu hokejista brněnské Komety Martin Dočekal.

Kometa druhé utkání v Třinci zvládla a vyrovnala finálovou sérii na 1:1 Číst článek

Při prvních dvou finálových zápasech se Dočekal změnil v kustoda svého týmu. K jeho povinnostem patřilo otevírání dvířek na střídačce. „Jednou se mi stalo, jsem zapomněl, tak si to otevřeli sami,“ usmívá se.

Urostlý útočník pomáhal také s přípravou občerstvení pro spoluhráče, jenom k broušení bruslí ho skuteční kustodi nepustili. Obránce Jakub Krejčík si Dočekala v netradiční roli pochvaloval. „Má budoucnost,“ dobíral si kolegu.. „Hlavně aby se dal dohromady a mohl nastoupit, je to platný hráč.“

Dočekal ale pracuje i na jiné budoucnosti než v roli kustoda. V sedmadvaceti letech si dodělává maturitu, v týdnu před finále psal slohovou práci. Zranění mu prý víc prostoru na přípravu nepřineslo.

„Připravoval bych se úplně stejně, i kdybych hrál. Čas na to podívat je odpoledne po tréninku. Aspoň to vyšlo tak, že jsem byl zraněný a nezmeškal jsem kvůli maturitě nějaký důležitý trénink,“ vypráví.

Stejně jako všichni ostatní maturanti i loňský extraligový mistr si vybíral téma slohu. „Dělal jsem vyprávění, bitvu na moři s piráty,“ smál se třebíčský rodák, který ale nechtěl prozradit detaily. Třeba jestli v jeho vyprávění vyhrálo dobro nad zlem.

A co je větší nápor na nervy? Finále, nebo maturitní slohová práce? „Určitě finále. Slohovka je jen slohovka.“

Jestli se nervozita projeví při Dočekalově zapojení do finále uvidí fanoušci od sedmnácti hodin a dvaceti minut, kdy začíná boj o zisk druhého bodu do série mezi brněnskou Kometou a třineckými Oceláři. Server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos.