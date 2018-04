Zábranský jako trenér hokejové reprezentace? 'Bez komentáře, rozhodne zdraví a rodina'

Z brněnské Komety udělal její majitel a zároveň trenér Libor Zábranský mužstvo šampionů. Na její střídačce absolvoval dvě kompletní sezony, obě skončily mistrovskými oslavami v brněnských ulicích. Právě jméno šéfa Komety teď nejčastěji zní v souvislosti s hledáním nástupce Josefa Jandače u reprezentačního týmu. A Zábranský nabídku od svazu nevyvrátil. Brno 12:40 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér, majitel a šéf Komety Brno Libor Zábranský | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Po obhajobě mistrovského titulu se trenér a zároveň majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský převlékl z totálně promočeného saka a následně se poprvé vyjádřil k možnosti, že od příští sezony převezme jako hlavní kouč reprezentační mužstvo.

V kabině slavící Komety: Byl to můj sen vykoupat se v pivu Číst článek

„Nebudu to komentovat. Teď jsem tu se svou rodinou a budu slavit. Čeká nás spousta práce, jednání s partnery, skládání mužstva pro další sezonu. Toto je bez komentáře, vůbec,“ řekl na Radiožurnálu při mistrovských oslavách Komety Libor Zábranský.

Zábranský tak sice nenaznačil, jak na nabídku svazu převzít národní tým zareaguje, zároveň ale nevyloučil, že s vedením českého hokeje o této možnosti jedná. Jednoznačně potvrdil akorát to, že brněnskou Kometu neopustí.

„Stoprocentně zůstanu v Kometě, to je tak jediné, co vám k tomu řeknu. Rozhodne zdraví a rodina,“ řekl.

Bývalý obránce vlastní Kometu už třináct let, až v posledních dvou sezonách ji ale vedl jako hlavní kouč. A právě až s ním na střídačce dosáhli Brňané na zlato, hned dvakrát po sobě.

'Získal celé Brno na svou stranu'

Asi nejlépe z úspěšného týmu zná Zábranského kapitán Leoš Čermák, který je v klubu sedm let. „Výborně mezi sebou komunikujeme, nikdy na nás nepřenášel tlak. Vždycky je dobře, když šéf věří týmu a tým věří svému šéfovi.“

„Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno, my jsme jen šli za ním. Je to neskutečná jízda pro Brno i to, jak se má dělat hokej,“ říká o možném budoucím trenérovi české reprezentace Martin Erat, Zábranského svěřenec z Komety, který na letošních olympijských hrách vedl reprezentaci jako kapitán.

Zdá se, že v tuto chvíli záleží hlavně na samotném Liboru Zábranském, jestli se rozhodne přijmout reprezentační výzvu a zkusí na svou stranu dostat nejen hokejisty Komety a fanoušky v Brně, ale také reprezentanty a hokejové příznivce v celé republice.