Proč hokejoví junioři zaostávají? 'Trénujeme dost, chybí konkurence,' říká šéf Komety Zábranský

Místo sledování nedávného olympijského turnaje se majitel a zároveň trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský vydal do Kanady. Snažil se tam spojit příjemné s užitečným - navštívil syna hrajícího tamní juniorskou soutěž a zároveň sledoval zápasy a tréninky zámořských mládežnických klubů. Šéf mistrovské Komety má totiž k mládežnickému hokeji blízko, osobně nadějné hokejisty několik sezon trénoval. Brno 10:13 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Zábranský | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Před třemi roky jel Libor Zábranský s tehdejším mladším dorostem Komety do Švédska, kde Brňané vysoce zvítězili ve všech zápasech s tamními soupeři. Teď by podle něj zápasy stejných soupeřů skončily jinak.

Českých hokejistů bude v play off NHL více, v rámci výměny se dostali do lepších týmů Číst článek

„Ve čtrnácti letech válcovali Švédy, tak jsem kluky vzal i na turnaj do Kanady, kde jsme hráli proti těm nejlepším akademiím a hráli jsme až na jeden zápas výborný hokej. Tři roky uplynou a ti kluci jim nestačí. Takže já jsem chtěl vidět, v čem by mohl být ten rozdíl,“ vysvětluje Radiožurnálu Zábranský, proč místo olympijského turnaje sledoval zápasy zámořské juniorské soutěže.

Důvod, proč čeští mladíci postupně v porovnání s vrstevníky ze zahraničí ztrácejí je podle něj jasný - chybějící konkurence.

„Nemyslím si, že to je až tak třeba o tréninku, protože v Kometě trénujeme hodně i u mládeže. Ale je to prostě o té konkurenci a je to prostě o tom, že ta juniorská soutěž v Kanadě je nejlepší na světě a jsou tam ti nejlepší. Přirozenou cestou asi se tlačí sami nahoru. Tady jim kvalitu v juniorské soutěži nedáme. Prostě není,“ říká majitel Komety.

Za dva týdny tak v Kanadě nenašel nic, co by mohl aplikovat při výchově mladých hokejistů ve svém klubu. „Doufal jsem, že tam uvidím něco, co by se dalo přenést sem. Mluvím o Kometě, ne o českém hokeji, ten si žije svým životem. Ale to, co tady můžu ovlivnit. A víc klukům asi tady už dát nemůžeme. Je to o tom, že jsme malá země, chybí konkurence.“

Hráčů s přístupem Nečase je málo

Loni na podzim tak Zábranský poslal na zkušenou za oceán i svého syna Libora. Chce, aby si jednou stejně jako on zahrál NHL. A ze stejného ročníku jako Zábranský mladší putovali za poslední rok z Brna do Kanady i další dva hráči.

„Ti kluci tam hrozně chtějí a chtějí to dokázat. Mají vidinu NHL, mají vidinu těch nejvyšších soutěží, mají vidinu samozřejmě obrovského zabezpečení a udělají pro to všechno. Ale přístup hráčů, jako má Martin Nečas, takových tady moc není,“ zmínil bývalý obránce talentovaného útočníka, kterého trénuje v Kometě a který na sebe podle něj klade vysoké nároky za každé situace.

Nečase sleduje i zkušený obránce Komety Ondřej Němec. Ten po účasti na olympijských hrách ukončil reprezentační kariéru. Přišel podle něj čas pro novou generaci.

„Na dvacítkách to bylo vidět. Ti kluci si věřili. Chtěli hrát i za nepříjemného stavu, chtěli hrát hokej, chtěli valit dopředu. Přesně přichází čas pro tyhle hráče, aby oni začali táhnout národní mužstvo,“ říká mistr světa z roku 2010 a už bývalý reprezentant Ondřej Němec o hokejistech jako je zmíněný Martin Nečas či střelec Filip Zadina, který sbírá zkušenosti v zámořské juniorské soutěži.