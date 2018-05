‚Fantom play off‘ v Brně končí, Marek Čiliak má namířeno do KHL

Osmadvacetiletý slovenský reprezentant se s Kometou rozloučil na svém instagramovém účtu. Účastník letošního mistrovství světa v Dánsku by měl zamířit do Kontinentální ligy.

Čiliak přišel do Brna již v mládežnickém věku ze Zvolena a od roku 2013 byl jedničkou Komety. Po této sezoně mu skončila smlouva a o jeho odchodu se již delší dobu spekulovalo.

Jedničkou Brna by v příští sezoně měl být třiadvacetiletý Marek Langhamer. Ten se do extraligy vrátil v prosinci ze zámoří a v Brně podepsal smlouvu do roku 2020.

„Marek je v Brně od čtrnácti let, už před uplynulou sezónou jsme si mezi čtyřma očima řekli, že pokud mu přijde zajímavá nabídka, popřejeme mu hodně štěstí. Věřím, že se mu sen splní a finanční ohodnocení bude mít daleko větší,“ okomentoval situaci na stránkách Komety Libor Zábranský.

„I zpětně hodně komeťákům dojde, proč jsem v průběhu sezóny angažoval Marka Langhamera, abychom na tuto situaci byli manažersky připraveni,“ dodal manažer a trenér klubu.

Erat zůstává

Dobrou zprávou pro Brno naopak je, že v kariéře bude pokračovat šestatřicetiletý Erat. „Pro nás je důležité, že jsme se dohodli s Martinem Eratem, který bude v Kometě pokračovat, kariéru nekončí a k týmu se připojí později," podotkl Zábranký na adresu hráče, který do Brna přišel před dvěma lety a patří mezi klíčové postavy týmu.

Zábranský zároveň potvrdil, že se chce domluvit na další spolupráci i s kapitánem Leošem Čermákem a chtěl by do Brna přivést ještě jednoho špičkového útočníka. „Věřím, že i náš vůdce a kapitán Leoš Čermák bude pokračovat, i když říká, že se opravdu cítí na svůj věk. On je ale ve špičkové kondici a věřím, že bude hrát," uvedl majitel klubu, generální manažer a hlavní trenér v jedné osobě.

V Brně končí i Hynek Zohorna, neboť odchází do Finska, a Martin Nečas, jenž míří do NHL. Vyloučeno není, že Kometu opustí i reprezentační obránce Jakub Krejčík, který má ve smlouvě výstupní klauzuli do zahraničí.

„Odehrál špičkovou sezonu, posbíral přes třicet bodů, co mám informace, zájem o něj je. Ve smlouvě má okénko, které mu v květnu a červnu umožňuje odchod. Jak jsem s ním mluvil, dává to naprostou logiku," dodal Zábranský.