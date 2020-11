‚Nikdo neví, kdo se tady ocitne.‘ Hokejisté Komety Brno pomáhali s montáží lůžek pro nemocnici

Pokud půjde všechno podle plánů, bude hrát hokejová Kometa na brněnském výstavišti za pár let své domácí zápasy v nové moderní aréně. Hráči extraligového klubu se na dohled od místa určeného pro novou halu sešli už teď, hokejky ale nechali doma. Přišli totiž smontovat postele pro zdravotnický personál v záložní nemocnici, která na brněnském výstavišti vzniká kvůli nemoci Covid 19. Brno 14:06 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno pomáhali montovat postele pro nemocnici | Foto: Jiří Grulich | Zdroj: HC Kometa Brno

Hokejisté brněnské Komety neskládají postele přímo v pavilonu, kde se chystá polní nemocnice, ale v přilehlé chodbě. Šedesátku nízkých kovových lůžek montují pro zdravotnický personál.

„Ta situace je taková, že nikdo neví, kdo se tady ocitne. Nevíme, co bude a když každý trochu pomůže, je to jen dobře,“ říká kapitán týmu Martin Zaťovič.

Kromě dvou zahraničních hráčů a reprezentanta Stanislava Svozila se na výstavišti sešel celý tým včetně toho realizačního.

„Montoval jsem to s Kubou Valským, asi čtyři postele, tak doufám, že tady nikdo ležet nebude a když, tak aby z nich nespadl,“ přeje si útočník Petr Holík, aby práce hokejistů byla nakonec zbytečná a záložní nemocnice na brněnském výstavišti se nemusela otevírat.

Návod nebyl potřeba

A to i přestože si musel nezvykle přivstat. Hokejová sezona byla v posledních týdnech přerušená a hráči Komety trénovali celou dobu individuálně, takže si program přizpůsobovali.

„Já jsem vstával v devět nebo v deset, ale dneska jsem vstával v sedm. Šel jsem dřív spát, takže v pohodě. Těšil jsem se.“

Příprava postelí pro personál zabrala hokejistům necelou hodinu. Podle Holíka byla práce technicky poměrně jednoduchá a nebyl potřeba ani návod. Přitom zrovna on se za kutila rozhodně nepovažuje.

„Rád bych řekl, že jo, ale spíš u toho chytám nerva. Nějaké skříně, co jsme koupili s přítelkyní, jsem začal, ale dokončila to ona. Já na to neměl nervy, ještě bych to rozbil.“

Od středy už se budou hokejisté nejen brněnské Komety opět věnovat tomu, co jim jde nejlépe. Začnou trénovat na ledě a budou se chystat na extraligový restart, který umožnila vládní výjimka z opatření proti šíření koronaviru.

