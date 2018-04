'Koukal jsem s otevřenou pusou,' ocenil Krejčík Eratův gól. Kometa je jedinou výhru od finále

V součtu s loňskou sezonou vyhráli hokejisté brněnské Komety už třináct utkání play off v řadě. Zatím poslední úspěch znamená, že v aktuálním semifinále s Plzní vedou už 3:0 na zápasy a jediné vítězství je dělí od postupu do finále. Brno 9:50 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Erat v rozhodující akce třetího semifinále | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Třetí utkání sice bylo dlouho vyrovnané a v závěru měli víc šancí Západočeši. V poslední minutě ale ujel brněnský útočník Martin Erat a dal vítězný gól na 3:2.

„Koukal jsem s otevřenou pusou, protože to bylo fakt úžasné. Jsem strašně rád, že to udělal a že to tam padlo,“ ocenil rozhodující gól Martina Erata jeho spoluhráč z brněnské Komety Jakub Krejčík.

„Hraje se do poslední minuty, do odpískání. Dokud je šance, snažil by se každý z nás. Otázkou je, jak by to dopadlo,“ pousmál se brněnský hokejista.

To v plzeňské kabině měli úplně jinou náladu. V sérii Západočeši prohrávají už 0:3, přestože na stadionu Komety předvedli velmi kvalitní výkon.

„V zápase jsme byli mnohem aktivnější, byli jsme lepší. Ale takový je hokej, nedá se nic dělat. Je to 3:0 pro Brno, ale věřím, že to můžeme otočit,“ nevzdává se plzeňský Milan Gulaš.

Vědí, kdy zatlačit

Plzeň musí pro postup do finále porazit Kometu čtyřikrát v řadě. Přitom Brno za poslední dvě sezony v play off prohrálo jen dva z 21 zápasů. Naposledy před rokem a dvěma dny prohráli v semifinále extraligy s Hradcem Králové.

Ne v každém z těchto utkání přitom bylo jasně lepším týmem, ale Brňané vědí, ve kterých momentech musí přitáhnout smyčku a kdy naopak zvolnit tempo.

„Kluci vědí, kdy se mají zatáhnout a kdy do toho šlápnout a třeba soupeře napadat nebo jít do protiútoku. Je to o zkušenostech,“ vysvětluje Kamil Pokorný z trenérského štábu Komety.

Už ve čtvrtém zápasu mohou úřadující mistři oslavit po roce opět postup do finále. Čtvrté semifinále mezi Brnem a Plzní startuje v pět hodin odpoledne. Server iROZHLAS.cz z něj nabídne online přenos.