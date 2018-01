Uzavření tribuny přijde Kometu na 300 tisíc korun. 'Hokej není krasobruslení,' zlobí se fanoušci

„Udělali jsme maximum pro to, aby k uzavření nedošlo. Po první třetině pátečního utkání se Zlínem jsem věděl, že je to špatné. Snaha klubu, aby k uzavření tribuny E nedošlo, přišla vniveč. Bohužel jsme to neustáli, a budiž to poučení pro nás pro všechny,“ řekl klubovému webu generální manažer a hlavní kouč brněnských hokejistů Libor Zábranský.

Kometa bez kotle. Hokejový mistr má za vulgární pokřiky uzavřenou část stadionu Číst článek

Mistrovská Kometa je prvním klubem, který doplatí na nová pravidla o nesportovním chování fanoušků uzavřením části tribun. Jihomoravané byli od začátku roku v podmínce, kterou porušili v zápase se Zlínem.

Zatímco šéf mistrovského klubu nehodlá rozhodnutí disciplinárky rozporovat, fanoušci nesouhlasí. Situace, na základě kterých byl klub potrestán, podle nich vyplynuly z napjaté atmosféry na ledě.

„Byly to reakce na emoce, na loket na hlavu nebo když hráč ležel. Přijde mi to absurdní. Tohle máte u každého sportu, když se hráči začnou rvát mezi sebou, tak fanoušci budou reagovat,“ řekl serveru iRozhlas.cz Michal Jimramovský z fanouškovského sdružení Modrobílí.

„Emoce jsou na ledě a hráči nejsou roboti. Nechci to brát jako alibi, ale je to sport, který je tvrdší, není to krasobruslení. Konflikty tam jsou a přenáší se to i do hlediště,“ dodává.

Uzavření sektoru E na zápas s Pardubicemi přijde Kometu podle Libora Zábranského přibližně na 300 tisíc korun. Další komplikace budou organizační. Diváci, kteří mají permanentní vstupenku do zavřeného sektoru, budou vpuštěni na protilehlou tribunu F. Tam se zřejmě přesune i centrum atmosféry při zápase.

'Kamkoli dojedeme, tak na nás řvou'

Excesy na tribunách bere jako selhání jednotlivců, zároveň ale ne úplně funguje komunikace přímo mezi fanoušky.

„Věřil jsem, že ústřední lidé z kotle, se kterými mám nadstandardní vztahy, ten dav ukočírují. Tím nechci házet vinu na ně a říct, že je to jejich vina. Ale zřejmě není v silách jednotlivců ovlivnit a ukočírovat rozbouřený dav tribun. Bohužel změny disciplinárního řádu byly dle mého názoru ze strany ČSLH ale i extraligových klubů špatně komunikovány a tedy logicky fanoušky z části nepochopeny,“ přemýšlí Zábranský.

Jak manažer tak fanoušek zároveň upozorňují, že vulgarity na stadionech nejsou jen problémem Brna a Plzně, tedy klubů, které jsou nejčastěji pokutovány.

„Kamkoli dojedeme, taky na nás řvou a nemáme s tím problém, ale trestáni jsme jenom my. Nevím, jak tahle nařízení spravedlivě aplikovat. Chodí nás plný stadion, kotel je velký a je to slyšet. Ale zas takový rozdíl v projevu není,“ říká Jimramovský a Libor Zábranský pro klub přidává i konkrétní příklady hanlivých výrazů, jakými soupeři Kometu častují.