Byl to jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů, komentuje Kondelík konec kariéry Gulaše

Po výhře 4:0 na zápasy nad Českými Budějovicemi jsou hokejisté Pardubic prvním semifinalistou Tipsport Extraligy. Pro Budějovice tak skončila sezona, postup mezi čtyři nejlepší budou chtít vybojovat v té příští. V ní už ale bude chybět útočník Milan Gulaš. Ten totiž oznámil konec své úspěšné kariéry. České Budějovice 14:01 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Milan Gulaš | Zdroj: Profimedia

„Jsem rád, že jsme to zvládli. Asi ani nikdo z nás nepočítal, že bychom to vyhráli 4:0, takže jsme za to moc vděční,“ říká po postupu do semifinále útočník Pardubic Jáchym Kondelík. Dodává, že i pro něj jako bývalého hráče Českých Budějovic to byla emotivní série.

Příští rok bez Gulaše

Konec kariéry Milana Gulaše vnímá Kondelík jako škodu. „Já jsem s ním mluvil před naší sérií a už mi to říkal, už jsem o tom věděl. Byl to jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů, jaké jsem kdy měl. On mě strašně posunul, hodně mi radil a díky němu jsem vlastně tam, kde jsem. Jsem strašně vděčný za ten rok s ním, je to neuvěřitelný borec. Hrozně mě mrzí, že končí,“ nechal se slyšet Kondelík. „Věřím, že ho ještě ukecají fanoušci, že ten rok ještě dá. Troufnu si totiž říct, že na tom ledě je furt úplně neskutečnej,“ dodal Kondelík vzápětí.

Milan Gulaš bylo mi ctí https://t.co/qaEBQd3HPh — Jakub Flek (@JakubFlek) March 23, 2025

Podle 39letého útočníka, který za národní tým odehrál 57 zápasů, však není reálná cesta, jak by ho fanoušci nebo spoluhráči přemluvili k návratu.

„Vedení to samozřejmě ví už nějakou dobu. Oznámil jsem jim to někdy v listopadu, aby na to byli připraveni, aby se mohli připravit na příští rok. Ve mně to uzrávalo už delší dobu, dá se říct, že jsem to měl v hlavě asi dva roky. Myslím si, že ten čas je potřeba věnovat už někde jinde, zejména mé rodině.“

Konec doma

Gulašova kariéra skončila tam, kde začala, tedy v Českých Budějovicích. „Já jsem hrozně rád, že jsem touto cestou mohl jít, protože když se za ní ohlédnu nazpátek, tak jsem to měl hodně trnité. Ať už to bylo v mládeži, nebo když jsem přišel jako mladý do áčka. Měl jsem hodně zranění. Myslím si, že mě to tak nějak zocelovalo. Samozřejmě kdyby mi někdo řekl před 20 lety, že budu mít takhle dlouhou kariéru a nějaké týmové pěkné úspěchy za sebou, tak bych to bral všemi deseti. Toho si strašně moc vážím,“ říká Gulaš.

„Kdyby mi někdo řekl před dvaceti léty, že budu mít tak dlouhou kariéru s pěknými týmovými úspěchy, bral bych to plnou náručí,“ řekl po svém posledním utkání Milan Gulaš.



https://t.co/44watIfgso



Petr Tibitanzl#hokejcz pic.twitter.com/TfKPNjvpWd — Hokej.cz (@webhokejcz) March 24, 2025

„Hokej mi toho dal strašně moc. Poznal jsem plno skvělých lidí, nabral jsem zejména zkušenosti do osobního života. Ten sport je v tomhle nádherný. To, že to není jenom o tom hokeji, ale i o tom, že vás to modeluje jako člověka,“ dodává český, teď už bývalý profesionální hokejista.