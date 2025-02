První čisté konto v reprezentaci. ‚Hlavně nedostat blbý gól,‘ smál se po výhře nad Švýcarskem Kořenář

Hokejová reprezentace po třetím turnaji sezony nadále vede Euro Hockey Tour. Češi na Švédských hrách zvítězili dvakrát ze tří zápasů. Nejprve porazili domácí, pak prohráli s Finskem a na závěr zvítězili nad Švýcary 3:0. Oba vítězné zápasy vychytal Josef Kořenář. „Začali jsme makat, bruslit a už to nebylo ospalé,“ říkal po první nule v reprezentaci v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Stockholm 20:08 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oscar Flynn a Josef Kořenář | Foto: Simon Hastergard | Zdroj: Profimedia

Co bylo během zápasu se Švýcarskem vůbec nejtěžší?

Asi první třetina, kdy jsem měl jen dva zákroky. To bylo těžké v tom, že jsme Švýcary tlačili a měli jsme i tři přesilovky, tak jsem si říkal, hlavně nedostat blbý gól poté, co by rychle ujeli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o posledním zápase českých hokejistů na Švédských hrách

Opravdu? Během zbytku zápasu jste měl přeci práce dost.

Přesně tak. Je to trochu paradoxní, protože brankář se cítí lépe, když má hodně práce.

Prohru s Finskem jste sledoval ze střídačky, tak to jste asi měl hodně času pozorovat vaše spoluhráče a rozdíl mezi hrou proti Švýcarsku a Finsku.

S Finskem to jednoduše nebyl náš hokej. Nedělali jsme věci, které jsme si řekli, a jsem rád, že jsme to vzali za své. Oni hráli výborně, nenechali nás rozehrávat. Překvapilo nás to, ale začali jsme makat, bruslit a už to nebylo ospalé.

Na této akci si reprezentační dres poprvé obléklo šest hráčů. Jak se vám líbili?

Během prvního a třetího zápasu určitě, dodržovali systém, který tady hrajeme. Trenér chce, aby hodně bruslili, a myslím, že se toho zhostili dobře. V národním týmu je to náročné, je to rozdílné od klubu, kde na ledě můžou občas postávat a čekat na spoluhráče. V reprezentaci je to o bruslení a musím říct, že člověk po pár dnech, trénincích a zápasech cítí únavu.

Jak moc jste si řekl o to, abyste dostával další reprezentační pozvánky?

Když přijdou, budu rád a určitě pojedu, ale sezona je teď náročná a člověk přemýšlí, jestli se mu chce ještě více unavit před play-off. V reprezentaci ale máme super partu, jsem rád, když sem jedu, a vždy jsem si to maximálně užil.