Úterní semifinálové zápasy hokejového poháru se hrát nebudou, Liberec a Plzeň do nich nenastoupí

Ani jeden z plánovaných semifinálových zápasů Poháru Generali České pojišťovny se v úterý neuskuteční. Duel Liberce proti Pardubicím byl zrušen kvůli potvrzené nákaze koronavirem tří hráčů Bílých Tygrů, v Plzni se nebude hrát z podobného důvodu. Západočeši oznámili, že nenastoupí proti Třinci vzhledem k aktuální zdravotní situaci a z preventivních důvodů. Plzeň 16:37 31. srpna 2020

„Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a probíhá testování hráčů a realizačního týmu,“ uvedli dopoledne představitelé Plzně v krátkém prohlášení s tím, že se budou řídit pokyny hygienické stanice a prozatím nebudou poskytovat žádné další informace médiím. Lze nicméně předpokládat, že v kádru nebo realizačním týmu Plzně se objevila osoba, která má příznaky nemoci covid-19.

Liberec odpoledne nemoc covid-19 v týmu oficiálně potvrdil. Zároveň také použil formulaci, že se jedná o zdravotní a zejména preventivní důvody. „Aktuálně je testován zbytek hráčského kádru včetně realizačního týmu a klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a postupuje dle jejich pokynů,“ uvedli Severočeši.

Přestože obou případech hrozí kontumace utkání i sérií, formálně jsou nyní jen odloženy úterní zápasy. Za týden se mají hrát odvety. „Vyčkáme na výsledky testů, které mohou být různé. Může být jeden pozitivní a pak by následovala nějaká hygienická opatření, nebo může být Plzeň úplně negativní. A pak budeme hledat východisko tak, abychom sérii nějakým způsobem zachránili,“ řekl ředitel extraligy Josef Řezníček po oznámení problémů Plzně.

Výsledky testů a následné rozhodnutí hygienických stanic by mohly být známy teoreticky až za 48 hodin. I proto Řezníček nechtěl další postup specifikovat. V případě, že by se utkání nemohla uskutečnit ani v náhradním termínu, řešila by jejich osud sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje. „A s největší pravděpodobností by zápas kontumovala,“ uvedlo vedení svazu v tiskové zprávě.