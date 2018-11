Oslabení před zápasem s Finy, hokejový tým opouští kvůli zranění Kovář a Mozík

Hokejová reprezentace se musí v dalším pokračování turnaje Karjala obejít bez zdravotně indisponovaných gólmana Jakuba Kováře a beka Vojtěcha Mozíka. Ani jeden z nich v pátek neodcestuje k víkendovým zápasům v Helsinkách, v nichž se bude výběr kouče Miloše Říhy staršího snažit odčinit úvodní pražskou porážku 2:3 se Švédy. Praha 15:49 9. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný brankář Jakub Kovář opustil český tým | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Třicetiletý brankář Jekatěrinburgu v KHL Kovář díky zásahu lékařů zvládl i přes potíže odchytat celý čtvrteční zápas proti výběru Tre kronor, který pro něho byl prvním reprezentačním vystoupením od loňského února.

Páteční trénink v pražské Tipsport Aréně už ale sledoval s ovázanou nohou a pohyboval se o berlích. Kvůli zánětu na levé noze u malíčku bere antibiotika a hrozí mu až měsíční pauza. V sobotu proti Finsku tak chytat Patrik Bartošák a krýt záda mu bude Šimon Hrubec.

Hokejový nároďák

@narodnitym ⚠️ | Jakub Kovář si bohužel při utkání se Švédskem obnovil zranění nohy a s týmem do Finska neodcestuje. Kvůli zdravotním důvodům v turnaji nepokračuje ani Vojtěch Mozík. Kluci, díky držte se! 🙌

#narodnitym #jakolev 22

"Máme tady tři brankáře. Prostě se to stalo a je to realita. Musíme k tomu tak přistoupit. Bartošák i Hrubec jsou připravení nastoupit, takže v tom velkou komplikaci nevidím," řekl asistent trenéra českého týmu Robert Reichel.

Kovářovi se vrátily dřívější problémy už před duelem se Švédy. "Cítil jsem se úplně hrozně, protože po tom, co jsem měl loni dost nepříjemné zranění, tak se mi dnes po půl roce vrátilo po rozbruslení. A po první třetině jsem se musel nechat napíchat injekcemi, protože jsem nemohl stát na bruslích. Naštěstí byli doktoři zázrační a bolest odešla," prozradil ve čtvrtek Kovář.

Zvažoval dokonce, že po první třetině odstoupí, ale nakonec duel zvládl. "Rozjelo se to před zápasem, já do toho chtěl jít. Čekal jsem, že to odejde. Bohužel se vše v první třetině ještě zhoršilo, už jsem byl připravený, že budu střídat. Naštěstí mi injekce nohu umrtvila, tak jsem si řekl, že budu pokračovat dál," dodal Kovář.

Pětadvacetiletý Mozík se zranil v průběhu duelu se Švédskem a kouč Říha již krátce po utkání připustil možnost, že ve výpravě na sever Evropy kvůli potížím se zády nebude.