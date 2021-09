Deset let od tragédie v Jaroslavli. Při pádu letadla zahynuli čeští mistři světa Rachůnek, Vašíček a Marek

Měla to být tehdy jedna z mnoha obyčejných cest, kterých hokejista za svoji kariéru zažije desítky. Hráči nasedli do letadla a měli namířeno k prvnímu utkání nové sezony KHL. Jenže do Minsku už nedorazili. V úterý je to přesně deset let od letecké havárie, při které zahynuli všichni členové týmu Lokomotiv Jaroslavl, včetně českých mistrů světa Karla Rachůnka, Josefa Vašíčka a Jana Marka. Praha 16:04 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky letadla Jak-42 | Zdroj: Profimedia

Janu Markovi se podle jeho slov svíral žaludek pokaždé, když nastupoval na palubu, a trochu se děsil dlouhého cestování k zápasům Kontinentální ligy. Jeho poslední let byl ale až příliš krátký - trval jen pár vteřin a stal se tím nejsmutnějším v hokejových dějinách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před deseti lety došlo k letecké tragédii v Jaroslavli. Více v příspěvku Davida Nyče

Letoun na ranveji nedosáhl potřebné rychlosti. Sice se odpoutal od země, jenže následně zavadil o anténu rádiového majáku a zřítil se na břehu řeky Volhy.

„Je to hrozné, když vidíš, že před třemi měsíci nám pomůžou vyhrát medaili na mistrovství světa a pak během vteřiny odejdou. Je vidět, jak jsme na světě malí pánové. Rodiny, manželky a děti, ani si nedokážu představit, jakou bolest pociťují,“ hledal tehdy těžko slova Jaromár Jágr.

Stejně tak šéf KHL Alexandr Medvěděv, který informoval veřejnost o tragédii na letišti Tunošna a přerušil program celé soutěže.

Hokejové stadiony nejen v Rusku se pak staly pietními místy. A Mezistátní letecký výbor okamžitě začal vyšetřovat příčiny nehody. Výsledek – pochybení pilota i letecké společnosti.

„Kdykoliv jdeme do letadla, vždycky si na to vzpomeneme. Pořád to ve mně je. Hodně lidí to zasáhlo, je to tragédie,“ říkal o rok později brankář Ondřej Pavelec, který přišel o kamarády Marka, Rachůnka a Vašíčka.

Mezi oběťmi byl i hvězdný Slovák Pavol Demitra, švédský brankář Stefan Liv nebo kanadský trenér Brad McCrimmon. Z 45 osob na palubě přežil jen mechanik Alexandr Sizov.