Voráček či Pastrňák proti Vránovi a spol. Hokejové Letňany oslaví dvacet let exhibičním utkáním

„Bude tu hrát Jakub Voráček, Jiří Tlustý, David Pastrňák, ze starších třeba Tomáš Vlasák a David Výborný. V bráně bude Vítek Vaněček. Ten tým bude našlapaný, jsme rádi, že všichni kluci dorazí,“ řekl Radiožurnálu manažer druholigového klubu z Letňan Tomáš Divíšek.

Jedno jméno ale ještě nepadlo – odchovancem letňanského klubu je také Jakub Vrána. Útočník Detroitu a vítěz Stanley Cupu z roku 2018 povede do boje domácí výběr.

„V domácím týmu jsou hokejisté kolem Jakuba Vrány, jako jsou Lukáš Pařík nebo Lukáš Rousek. Jsou to kluci, kteří prošli Letňany a někam to dotáhli. Ten tým je našlapaný, museli jsme vybírat, protože těch hráčů je dost,“ dodal Divíšek.

Vyškrtnutí ze sestavy se naopak nemusel obávat současný trenér druholigového áčka Letňan Jaroslav Nedvěd. Sám si zahrál, vedle české extraligy, nejen v Evropě, ale také v Americe a Asii.

„Byl jsem na dovolené a Tomáš Divíšek mě nacpal do sestavy. Bohužel si zkazím sobotu tím, že místo toho, abych se kochal na tribuně, tak to budu kazit ostatním na ledě,“ říká s nadsázkou dnes dvaapadesátiletý kouč.

S tím, že by to ostatním kazil, to pravda určitě nebude. Na setkání s Vránou, Pastrňákem a dalšími se už teď těší, i když se s nimi na letňanském ledě pravidelně potkává.

„Kluci z NHL sem chodí si potrénovat v létě. Proto jsme je i pozvali, protože mají k Letňanům nějaký vztah. Bude to skvělá akce, letňanský stánek si to zaslouží,“ těší se Nedvěd.

Letňanský klub založili bratři František a Vojtěch Kučerovi, kteří by neměli při oslavách chybět. Stejně jako fanoušci, kterých se ale do hlediště nevejde tolik, kolik by si podobný svátek zasloužil. Přeložení do jiné z pražských hal ale nepřicházelo v úvahu.

„Hrát to někde jinde, tak to není oslava Letňan, ale jiného klubu. Proto jsme to chtěli udělat za každou cenu tady. Aspoň to pro ty, co tu bude, bude exkluzivita,“ říká Nedvěd.

Oslavy hokeje v pražských Letňanech se uskuteční v sobotu 20. srpna.