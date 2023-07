Na extraligu budeme dobře nachystaní. Letní příprava probíhá dle plánu, říká kouč hokejistů Budějovic

Hokejová suchá příprava. Nikdo ji nemá rád, přesto všichni vědí, že k profesionálnímu hokeji patří. Bez ní to zkrátka nejde. Trenéra Ladislav Čihák, který přišel před létem do Motoru České Budějovice, provází pověst neústupného tvrdého trenéra. A také se doslechl, že hráči označili letošní suchou přípravu jako extrémní. Dokonce některé z nich prý extrémně vyčerpala. České Budějovice 16:53 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Ladislav Čihák hokejisty Českých Budějovic v letní přípravě nešetří | Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia

„Extrémně, aha. Je to možné. Vždy je to náročné, ale to je v každém klubu. Každý trenér chce být na hráče náročný, aby byli kluci dobře připravení,“ vysvětluje Ladislav Čihák, který si hned po příchodu do Českých Budějovic, hráče otestoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak probíhá letní příprava u hokejistů Českých Budějovic pod vedením trenéra Ladislava Čiháka

„Samozřejmě jsme vycházeli ze vstupních testů, které jsme udělali na fakultě a podle nich jsme vytvořili skladbu letní přípravy s kondičním trenérem. Určitě tam nějaké rezervy máme, které jsme nemohli hned do kluků natlouct. Všechno vypadá relativně dobře, ale počkáme si na výsledky. Ne všechno a všem se zadaří. Věřím, že za dva měsíce budou dobře připravení. Je na to ještě hodně času, především v srpnu. Směřujeme to tak, abychom byli přichystaní na začátek extraligy,“ tvrdí trenér Českých Budějovic.

Kouč svěřencům do tréninkového procesu zařazuje několik aktivit. „V posilovně máme airbike, na soustředění jsme dost běhali a nyní se dost pohybujeme u nás v hale. Posilovnu samozřejmě také zařazujeme a vždy v pátek máme na ukončení týdenního mikrocyklu bazén,“ popisuje Čihák.

Individuální trénink

Ten samozřejmě bere ohled na hráče, kteří už mají za sebou hodně zkušeností, i s letní přípravou. „Máme v týmu kluky, kteří mají individuální plán. Samozřejmě výstupní testy budou absolvovat s námi, ale jinak mají ve smlouvách, že můžou individuálně pracovat. Kluci, kteří jsou staršího věku a trénují s námi, tak jedou podle plánu a žádné úlevy nemají. Přihlížíme na zdravotní stav a po konzultaci s fyzioterapeutem hledáme alternativu jiné aktivity, aby pohybový aparát nebyl tolik zatížen,“ zmiňuje kouč.

Extrémní zatížení v přípravě se týká všech, kteří jsou zdravotně v pořádku. I brankářů. V Motoru České Budějovice jsou dva. Dominik Hrachovina a Jan Strmeň. Ti musí polykat stejné tréninkové dávky jako hráči v poli.

„Honza Strmeň s námi trénuji normálně a Hrášek má individuální přípravu. Jednou týdně ho ale vidíme, vždy ve středu, když hrajeme hokejbal,“ dodal Ladslav Čihák, jeho letní přípravy jsou v hokejové prostředí vyhlášené.