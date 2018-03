Vyloučení před koncem může fatálně ovlivnit zápas, říká Pešán. 'Bolí to,' uznal bek Liberce Pyrochta

„První, co mi běželo hlavou, bylo, že není možné, aby se minutu před koncem šlo do jakéhokoli vyloučení. Čekal jsem bitvu pět na pět do konce. Věděl jsem, že když je tým vyloučený takhle krátce před koncem, může to fatálně ovlivnit zápas,“ řekl po zápase trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

Radek Smoleňák vstřelil gól na 2:1 32 sekund před koncem v přesilové hře po vyloučení Ševce. „Poslední vyloučení přišlo ve velice nevhodný moment, když Ruda Červený opět vybojoval pro svůj tým přesilovku. Bohužel jsme se už tentokrát neubránili,“ litoval Pešán.

Zklamání z porážky musel v rozhovoru pro Radiožurnál strávit i obránce Bílých Tygrů Filip Pyrochta:

Co hráčům proběhne hlavou, když inkasují 31 sekund před koncem?

To ani nechtějte vědět. Určitě je to zklamání, těsně před koncem to hrozně bolí. Ale bude ještě sedmý zápas a máme ještě jednu šanci, to byla naše výhoda.

Utkání začalo netradičně v 11 hodin, jak to nabouralo režim a přípravu před zápasem?

Už předtím jsem říkal, že je to strašně náročné kvůli stravě. Člověk jde do zápasu a neví, jak se najíst, aby nebyl těžký. Ale jinak to pro fanoušky asi bylo přijatelné, neviděl jsem skoro žádné volné místo. Má to plusy i minusy.

Zápas byl jiný než ty předchozí. I Hradec se představil jiným stylem.

Oni museli, měli nůž na krku a navíc jsme vyhráli u nich, takže makali na krev. My jsme měli taky šance a kdybychom je proměnili, je to jiné. Ale třeba ve druhé třetině jsme je neproměnili. Musíme zvednout hlavy, sebrat síly a připravit se na sedmý zápas v pondělí.

Všechny góly padly v přesilovkách. Jak vypadaly?

Jeden byl po teči, druhý Červený krásně trefil na první víko. Druhý nás trošku mrzí, že to bylo těsně před koncem, ale musíme jít dál.

Jaká ta série zatím je? Budou rozhodovat přesilovky?

Určitě. Když se promění přesilovka, má tým navrch. Musíme se na to pořádně připravit a sedmý zápase vyhrát.

