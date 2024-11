‚Přečetli jsme jejich hru.‘ Liberec otočil zápas v Karlových Varech a dotáhl se na předposlední Třinec

Hokejistům Karlových Varů skončila v nejvyšší soutěži pětizápasová vítězná série. Ve dvacátém kole Tipsport extraligy totiž doma podlehli Liberci 3:4 v prodloužení – a sami přiznali, že zaslouženě. Západočeši prohráli i přes to, že v utkání vedli o dvě branky. Karlovy Vary 9:30 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarský Jiří Černoch v souboji s Adamem Musilem z Liberce | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

„Do zápasu jsme vstoupil velmi dobře, ale nemyslím si, že jsme byli lepší, ale více produktivní,“ shrnul karlovarský kouč Pavel Patera krátce první třetinu zápasu.

Domácí Energie po úvodní dvacetiminutovce vedla po trefách Jiřího Černocha a Janise Jakse 2:0 a byla na dobré cestě k šestému extraligovému triumfu v řadě.

Druhá třetina ale přinesla obrat – po hrubkách v defenzivě Západočechů otočili skóre během 13 minut góly Oscara Flynna, Roberta Lantošiho a Marka Zachara.

„Přečetli jsme jejich hru, v první třetině téměř vše hráli přes pravého útočníka, který puk hrál do útočného pásma. Nebyli jsme důrazní a to jsme se snažili eliminovat. V druhé třetině na to Vary nezareagovaly,“ našel vysvětlení obratu obránce Liberce Radim Šimek.

„Dříve jsme měli problémy, že jsme nezvládali druhé třetiny. Teď se nám to vrátilo. Musíme si do příště říct, že musíme hrát celý zápas, a druhé části odehrát na sto padesát procent,“ popsal útočník Energie Ondřej Procházka trvalejší problém Západočechů.

Bílí Tygři drželi těsný náskok až do 55. minuty, kdy se podruhé v utkání prosadil lotyšský obránce Jaks. A útočník Procházka přiznal, že i bod bere jako zisk – to proto, že v prodloužení přišlo rozuzlení.

„Zhodnotili jsme, že jsme tahali za kratší konec a jeden bod jsme si vydřeli,“ uznal Procházka.

„Chtěli jsme potvrdit páteční výhru na Kladně, a když jsme viděli, že zase vyhráli, tak jsme se báli, že nám utečou o více bodů, takže to jsou velmi důležité body, hlavně po prohrané první třetině,“ dodal k dvoubodové výhře liberecký obránce Šimek.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 20. 11. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 21 12 2 3 4 59:50 43 2. HC Sparta Praha 20 11 3 1 5 68:37 40 3. HC Litvínov 19 12 0 2 5 57:38 38 4. BK Mladá Boleslav 21 10 3 1 7 55:48 37 5. Mountfield HK, a.s. 20 10 2 2 6 62:50 36 6. HC Energie Karlovy Vary 20 7 4 2 7 58:55 31 7. HC KOMETA BRNO 20 7 3 3 7 49:52 30 8. HC Olomouc 19 8 1 0 10 45:50 26 9. HC VÍTKOVICE RIDERA 19 7 1 2 9 64:63 25 10. Rytíři Kladno 21 6 2 2 11 60:70 24 11. BANES Motor České Budějovice 18 7 1 1 9 36:47 24 12. HC ŠKODA PLZEŇ 21 4 4 3 10 35:62 23 13. HC Oceláři Třinec 20 4 2 4 10 44:54 20 14. Bílí Tygři Liberec 19 4 2 4 9 43:59 20