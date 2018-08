Hokejová liga mistrů bojuje o prestiž, v novém ročníku budou kluby hrát o vyšší odměny

Pro fotbalové kluby je Liga mistrů snad tou největší odměnou. Ekonomickou i prestižní. V hokeji stejná soutěž o podobný zájem zatím bojuje a aby si v očích hráčů a fanoušků polepšila, navýšila odměny a stejně jako loni do soutěže poslala jen 32 týmů namísto dřívějších 48. Praha 9:50 23. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loňský ročník vyhrál finský tým JYP Jyväskylä. | Foto: Petr Sznapka

„Samozřejmě asi těžko v této fázi dosáhneme tradice fotbalové Ligy mistrů, když jsme takhle na začátku, ale jsou tam zajímaví soupeři,“ těší se útočník Hradce Králové Petr Koukal, že si v pátém ročníku soutěže zahraje s jinými soupeři než v lize.

Navíc kvůli větším odměnám pro kluby bude Koukal tentokrát do utkání Ligy mistrů i více nastupovat. Běžnou praxí trenérů totiž bylo dávat příležitost mladíkům.

„Záleží samozřejmě na tom, jaká bude nominace k utkání. Třeba loni se hrálo ve Švýcarsku s Bernem a tam jeli kluci autobusem a jen na Rozvadov jeli asi čtyři a půl hodiny, protože na každé benzínce nabírali někoho, kdo měl střídavé starty, aby byli vůbec kompletní. Teď máme od vedení jiné zadání než loni,“ říká Koukal.

A v hráčsky atraktivnějších zápasech pak i výkony jednotlivých hokejistů mají v očích skautů a manažerů hned větší váhu.

„Je to šance pro mladší i pro starší kluky ukázat se velkoklubům z Evropy a posunout se dál. Jsou na očích, ty zápasy jsou sledované a myslím si, že každý tým má dnes skauty, takže objíždějí zápasy. Pořád se hledají noví hráči. V tomhle je to suprové zpestření,“ potvrzuje obránce Plzně Jakub Kindl.

Kluby si včetně nových příspěvků na cestování nově rozdělí téměř dva miliony eur, a tak se například Kometa Brno může dostat do kladných čísel.

„Musíme to rozdělit na náklady na základní část a náklady na další kola, protože v základní části to jsou jasné výdaje, které jsou dané, a pak čím déle klub hraje, logicky na tím lepší odměny si sáhne. Myslím, že v budoucnu to může být pozitivní,“ říká výkonný ředitel Komety David Trunda.

Ve štědré odměny jistě doufá i Třinec, další ze čtyř českých zástupců v soutěži. Nová sezona Ligy mistrů začne už 30. srpna. Odstartuje ji zápas Plzeň - Lugano.