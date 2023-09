Do Finska vypravujeme letadlo s fanoušky, těší zájem o zápasy Ligy mistrů šéfa hokejového Třince Modera

Kromě nových pravidel, která mají udělat zápasy gólově bohatší a také atraktivnější, se v hokejové Lize mistrů zúžil počet účastníku z původních 32 na 24 týmů. A kluby také hrají více zápasů napříč Evropou. To vše jsou kroky, které vedení evropské soutěže dělá, aby zvýšilo její prestiž a atraktivitu. S atmosférou prestižních duelů jsou spokojení i trenér Vítkovic Miloš Holaň nebo sportovní ředitel Třince Jan Peterek. Třinec 15:49 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince v zápase Ligy mistrů proti německému celku EHC Red Bull Mnichov | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Na první dva domácí zápasy Vítkovic v Lize mistrů přišlo v obou duelech kolem pěti tisíc diváků, v Pardubicích bylo přes šest tisíc fanoušků a do Třince jich dorazilo zhruba tři tisíce pět set. Příznivci slezského týmu se navíc ve velkém chystají na blížící se zápasy ve Finsku proti Ilves Tampere a Lahti Pelicans.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si zástupce českých týmů v hokejové Lize mistrů, jak si pochvalují atmosféru zápasů

„Nyní na čtyřdenní trip do Finska je vyprodané letadlo s fanoušky. Na další výjezd do norského Stavangeru už je jen pár volných míst. Za obrovský zájem fanouškům moc děkujeme,“ těší se z diváckého zájmu o Ligu mistrů prezident hokejového Třince Ján Moder.

Zážitek pro všechny

Na trip do Finska se ve stejný termín chystají i Vítkovice, které si s Třincem ve dvou hracích dnech prohodí soupeře. Ostravané nalákali fanoušky hlavně předvedenou hrou, když vstoupili do soutěže dvěma výhrami.

„Je to zážitek pro trenéry i hráče střetnout se s takovými mužstvy. Nevím, kolik lidí si představovalo, že budeme mít tak úspěšný vstup do soutěže. V hodně fázích zápasů jsme hráli opravdu dobře. Na klucích vidím, že získali větší drajv, což je skvělé. Směrem k sezoně určitě roste sebevědomí, když se podaří porazit tak silné soupeře. Únava z těžkých tréninků už opadává,“ pochvaluje si trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Dalším velkým lákadlem, proč jít na zápasy Ligy mistrů, je konfrontace s elitními týmy z Finska, Švédska, Německa nebo Švýcarska. Sportovní ředitel Třince Jan Peterek připomíná, že soutěž nabídla kvalitní zápasy i v minulých letech.

„Semifinále s Jyväskylou bylo jedno z nejlepších utkání, co jsem viděl. Atmosféra, která tam nastala, tak ve mně navždy zůstane. Začali jsme otáčet vývoj zápasu, najednou jsme srovnali skóre a rozhodovalo se až při nájezdech. Bylo to úžasné a budu rád, když to zopakujeme. Soutěž si to zaslouží,“ vzpomíná na semifinále v roce 2018 Jan Peterek.

Tehdy se z postupu do finále radovalo finské Jyväskylä, Třinec bral bronz, což je v devítileté historii Ligy mistrů jeden z nejlepších českých výsledků. Lépe na tom byli jen hokejisté Sparty a Hradce Králové, kteří získali stříbrné medaile.